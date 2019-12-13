Служба безопасности Украины обнаружила и прекратила функционирование многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов, которая в течение года действовала в Херсоне.

В частности, коммерческая структура, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, организовала противоправный механизм минимизации платежей в госбюджет, сообщает пресс-служба СБУ.

По словам силовиков, сделки злоумышленники проводили в два этапа.

Сначала у местных представителей реального сектора экономики дельцы закупали за наличные оптовые партии сельхозпродукции. После этого продукцию экспортировали в другие страны по поддельным документам и заниженной стоимостью.

Доходы от реализации товара за рубежом накапливались на счетах аффилированных с дельцами фирм-нерезидентов.

Только в течение 2019 года злоумышленники провели экспортных операций на сумму более миллиарда гривен. Сейчас точная сумма нанесенного государственному бюджету ущерба устанавливается.

Во время обысков по адресам фирм-участников сделки, месту жительства фигурантов дела, а также на территории Херсонского морского торгового порта была изъята документация, компьютерная техника и черновая бухгалтерия, которая подтверждает противоправную деятельность.

СБУ разоблачила многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов в Херсоне СБУ

СБУ разоблачила многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов в Херсоне СБУ

СБУ разоблачила многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов в Херсоне СБУ

СБУ разоблачила многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов в Херсоне СБУ

СБУ разоблачила многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов в Херсоне СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники СБУ раскрыли преступную схему группы компаний ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

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