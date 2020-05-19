СБУ пришла с обысками на Галицкую таможню: раскрыта коррупционная схема

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную должностными лицами на Галицкой таможни в Ивано-Франковске.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудники таможни систематически требовали и получали деньги от представителей компаний импортеров и экспортеров. За вознаграждение они гарантировали не создавать искусственные препятствия при оформлении и не затягивать таможенные операции.

Обыски на таможне ssu.gov.ua

Есть задокументированные факты, чиновники привлекли к сделке таможенных брокеров в роли посредников. СБУ утверждает, что брокеры получали неправомерную выгоду с каждой фуры, которую оформляли в их зоне ответственности.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность четырех инспекторов таможни. Они совершили более 3000 операций по таможенному оформлению грузов и транспортных средств. По предварительным подсчетам, злоумышленники успели "заработать" более 3 млн гривен.

Обыски на таможне ssu.gov.ua

"Правоохранители задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины одного из таможенников и брокера при получении взятки за оформление груза. В ходе санкционированных обысков по месту работы и жительства должностных лиц таможни изъята документация, доказывающая проведение сделки, более 27 000 долларов США и почти 3000 евро, вероятно полученных от коррупционной схемы", – сказано в сообщении.

Обыски на таможне ssu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Обыски на таможне ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в Украине уволили половину руководства ГТС, в частности, на Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской и Буковинской таможнях.

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