СБУ раскрыла канал поставок российских запчастей в Африку

Валентина Гембарская Экономика 14:06, 26.11.2020

Служба безопасности Украины заблокировала международный канал поставки через территорию нашей страны российских товаров военного назначения.

Как сообщили на странице СБУ в Facebook, оперативники предотвратили их возможную переправку в страны, попавшие под санкции Совета безопасности ООН.

Отмечается, что менеджмент одного из киевских компаний планировал незаконно переправить запчасти к вертолетной технике в одну из стран Африки. "Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза, организаторы предоставили документацию, в которой указаны ложные сведения", – рассказали в СБУ.

По данным спецслужбы, также у отправителей не было разрешительных документов. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из международного аэропорта "Борисполь".

Представители СБУ провели идентификацию изъятых товаров и открыли уголовное производство по ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

СБУ разоблачили канал поставок российских запчастей
Facebook СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, 24 ноября США ввели санкции против трех российских компаний за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения.

В марте 2020 года Россия заявила, что утилизирует межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" (на Западе более известные как "Сатана") из-за отсутствия запчастей, которые изготавливались только в Украине.

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