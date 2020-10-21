СБУ раскрыла хищение миллионов при строительстве дорог в Харьковской области

На Харьковщине СБУ разоблачила фирму, которая обманным путем выиграла тендер на закупку стройматериалов для ремонта и строительства автодорог стоимостью 6,3 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Отмечается, что ряд закупок объявило харьковское госпредприятие.

"Менеджмент одной из коммерческих фирм предложил конкурсные цены, которые были значительно ниже рыночных. Это позволило коммерсантам одержать победу в торгах и заключить договоры на почти 6,3 млн гривен. При анализе тендерной документации сотрудники СБ Украины обнаружили, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и квалифицированный штат сотрудников. Также продукция, которую коммерсанты планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствует сертификатам качества", – сказано в сообщении.

Как указано, такая ситуация могла привести к поставке некачественных строительных материалов и выполнения работ. Это создавало угрозу преждевременного разрушения дорожного покрытия, повышения аварийности на автодорогах и могло нанести миллионные убытки государству.

"Благодаря своевременному информированию СБУ, руководство государственного предприятия в одностороннем порядке разорвало заключенные договора", – подытожили в ведомстве.

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