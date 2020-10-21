СБУ раскрыла хищение миллионов при строительстве дорог в Харьковской области
На Харьковщине СБУ разоблачила фирму, которая обманным путем выиграла тендер на закупку стройматериалов для ремонта и строительства автодорог стоимостью 6,3 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Отмечается, что ряд закупок объявило харьковское госпредприятие.
"Менеджмент одной из коммерческих фирм предложил конкурсные цены, которые были значительно ниже рыночных. Это позволило коммерсантам одержать победу в торгах и заключить договоры на почти 6,3 млн гривен. При анализе тендерной документации сотрудники СБ Украины обнаружили, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и квалифицированный штат сотрудников. Также продукция, которую коммерсанты планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствует сертификатам качества", – сказано в сообщении.
Как указано, такая ситуация могла привести к поставке некачественных строительных материалов и выполнения работ. Это создавало угрозу преждевременного разрушения дорожного покрытия, повышения аварийности на автодорогах и могло нанести миллионные убытки государству.
"Благодаря своевременному информированию СБУ, руководство государственного предприятия в одностороннем порядке разорвало заключенные договора", – подытожили в ведомстве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее "Укравтодор" отчитался, что завершил ремонт 2022 км дорог из 4200 км, которые запланированы на 2020 год. На них положили верхний слой асфальта, после чего осталось нанести разметку, установить знаки и барьеры.
17 сентября Верховная Рада направила на ремонт дорог почти 2,2 млд гривен, которые должны взять из бюджетной программы субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Строительство 1 км новой автодороги первой категории с асфальтобетонным покрытием обходится Украине 170,5 миллиона гривен (6 млн долларов).