Финмониторинг прикрыл конвертцентр с оборотом 15 млрд гривен
Служба безопасности Украины при участии Государственной службы финансового мониторинга прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.
Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали около 400 фиктивных фирм. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В СБУ отметили, что к организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.
"Они давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов", – говорится в сообщении.
В ходе обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, офшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.
Также были найдены учредительные документы фиктивных предприятий, документация их финансовой деятельности, доверенности, копии паспортов лиц, на которых осуществлялась регистрация.
Позже в Офисе генерального прокурора добавили, что действия фигурантов квалифицированы по фактам злоупотребления властью или служебным положением; уклонения от уплаты налогов; легализации имущества, полученного преступным путем; несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин, а также финансирования терроризма.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июле в Украине заблокировали налоговую схему, которая наносила ущерб государству на 2 млрд гривен ежемесячно.
Спецоперацию по разоблачению противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС провела Служба безопасности совместно с Офисом генпрокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга.
Для махинаций использовалось вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем, чтобы исказить процесс обработки информации.