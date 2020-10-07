Финмониторинг прикрыл конвертцентр с оборотом 15 млрд гривен

Служба безопасности Украины при участии Государственной службы финансового мониторинга прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали около 400 фиктивных фирм. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В СБУ отметили, что к организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

"Они давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов", – говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, офшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Также были найдены учредительные документы фиктивных предприятий, документация их финансовой деятельности, доверенности, копии паспортов лиц, на которых осуществлялась регистрация.

Позже в Офисе генерального прокурора добавили, что действия фигурантов квалифицированы по фактам злоупотребления властью или служебным положением; уклонения от уплаты налогов; легализации имущества, полученного преступным путем; несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин, а также финансирования терроризма.

Организаторы схемы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм СБУ

Организаторы схемы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм СБУ

Организаторы схемы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм СБУ

Организаторы схемы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм СБУ

Организаторы схемы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм СБУ

Организаторы схемы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм СБУ

Организаторы схемы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм СБУ

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