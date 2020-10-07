СБУ прикрыла конвертцентр с оборотом 15 млрд гривен

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали около 400 фиктивных фирм. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В СБУ отметили, что к организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

"Они давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов", – говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, офшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Также были найдены учредительные документы фиктивных предприятий, документация их финансовой деятельности, доверенности, копии паспортов лиц, на которых осуществлялась регистрация.

Позже в Офисе Генерального прокурора добавили, что действия фигурантов квалифицированы по фактам злоупотребления властью или служебным положением; уклонения от уплаты налогов; легализации имущества, полученного преступным путем; несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин, а также финансирования терроризма.

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