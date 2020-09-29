СБУ изъяла более двух тонн наркотиков с начала 2020 года

В 2020 году Служба безопасности Украины изъяла 238 кг наркотиков, которые пытались провести в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, подводя итоги работы ведомства 2020 года. Две партии кокаина из США пытались ввезти через морской порт "Южный". В мае правоохранители изъяли 53,4 кг, а в сентябре – более 100 кг.

С начала года изъяли:

238 кг наркотиков

223 кг прекурсоров

56 кг психотропных веществ

8,5 млн пачек сигарет

26,7 тонн контрафактного кальянного табака

22 тонны сырья для изготовления сигарет

С начала 2020 года СБУ начала 39 уголовных производств по фактам контрабанды наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. За такие преступления были осуждены 24 человека.

"Благодаря совместной операции СБУ с Евроюстом, Европолом и коллегами из Франции, Польши и Словакии была прекращена деятельность мощной группировки. Она специализировалась на производстве и контрабанде оптовых партий стероидов. В международной спецоперации принимали участие более 270 правоохранителей. В результате на территории ЕС задержаны 24 фигуранта и арестованы активы на общую сумму почти 2,1 миллиона евро", – сказано в сообщении.

Борьба с ввозом наркотиков СБУ

Борьба с контрафактными сигаретами

Почти 6,5 млн пачек контрафактных сигарет стоимостью более 112 млн гривен было обнаружено на Днепропетровщине. Под видом известных брендов их сбывали в Украине и доставляли в ЕС.

Еще более 1,5 млн пачек контрафакта и почти 15 тонн табака СБУ обнаружила, когда провела следственные действия в четырех областях – Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Закарпатской. Здесь злоумышленники выращивали табак, а затем нелегально изготовляли сигареты и сбывали крупные партии в Евросоюз.

А на Волыни СБУ блокировала контрабанду прямо на складах и уже в грузовике. Через границу злоумышленники планировали переправить 500 тыс. пачек сигарет на сумму 15 млн гривен.

Борьба с контрафактными сигаретами СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября нелегальный груз прибыл в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили в середине контейнера 2 сумки из более чем 100 килограммами кокаина, расфасованными в брикеты.