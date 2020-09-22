СБУ разоблачила предприятие, платившее налоги террористам "ЛНР"

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении гендиректору промышленного предприятия Луганщины в масштабной уплате "налогов" в пользу террористов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным предварительного следствия, после российской вооруженной агрессии в 2014 году государственное предприятие, которое специализируется на изготовлении промышленных комплектующих, захватили и "национализировали" сепаратисты.

"В 2015 году завод возобновил производственную деятельность и был зарегистрирован в фейковых налоговых органах террористов. Установлено, что в течение шести лет предприятие через фирмы-прокладки поставляет свою продукцию в РФ и ряд европейских стран, а движение средств происходит через так называемый "госбанк ЛНР", – сказано в сообщении.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Гендиректору завода заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск. На имущество фигуранта, которое находится на контролируемой правительством территории, наложен арест. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене и шпионаже.

Первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.