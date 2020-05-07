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7 мая • обновлено в 18:27
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СБУ и Госфинмониторинг заблокировали счета конвертцентров экс-руководства налоговой

1.6т
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По инициативе СБ Украины в тесном сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга заблокировано банковские счета конвертцентров, которые подозреваются в причастности к схеме незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен Государственной налоговой службой Украины.

В четверг, 7 мая, пресс-служба СБУ сообщила, что подозревает в организации схемы бывшее руководство ведомства. По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

Предварительно установлено, что в 2019-2020 годах чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

СБУ подозревает налоговую в преступлении

СБУ подозревает налоговую в преступлении

ssu.gov.ua

Следователи установили факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности). Эти действия приводили к искусственному формирования сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики.

Преступная схема была организована для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках этого дела правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. В ходе следственных действий было изъято документацию.

Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.

СБУ подозревает налоговую в преступлении

СБУ подозревает налоговую в преступлении

ssu.gov.ua

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.112 и ч. 3 ст. 209 УК продолжается.

СБУ подозревает налоговую в преступлении

СБУ подозревает налоговую в преступлении

ssu.gov.ua

СБУ подозревает налоговую в преступлении

СБУ подозревает налоговую в преступлении

ssu.gov.ua

СБУ подозревает налоговую в преступлении

СБУ подозревает налоговую в преступлении

ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 7 мая сотрудники Службы безопасности провели обыски в квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. СМИ сообщали, что обыски провели в рамках расследования дела о легализации средств и якобы финансировании терроризма.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Криминал
Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
Теги
фотографии Служба безопасности Украины Государственная налоговая служба (ГНС)
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