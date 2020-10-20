СБУ отреагировала на утечку скандального аудита "Нафтогаза"

Служба безопасности Украины не открывала уголовные производства против "Нафтогаза" после аудита компании, который обнаружил финансовые нарушения на сумму более 200 млрд гривен.

"По результатам рассмотрения материалов ревизии указанного вами акционерного общества, направленных Государственной аудиторской службой в адрес СБУ следователями органов безопасности уголовные производства не регистрировались", – сообщила СБУ в ответ на запрос "Радио Свобода".

6 октября СМИ рассказали, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушениях в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.

"В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование службы, которая будет содержать окончательные результаты ревизии", – отметили в пресс-службе.

На следующий день бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал основные обвинения против НАК. Он заявил, что его личная позиция противоречит официальной позиции "Нафтогаза".

8 октября СМИ сообщили, что Государственная аудиторская служба направила материалы аудита "Нафтогаза" в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, впоследствии председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, которое якобы основано на обвинениях в государственной измене.