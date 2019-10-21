Дело на десятки миллионов: СБУ накрыла крупную рейдерскую группировку в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заказчиков незаконного отчуждения земельных участков и недвижимости в Киеве, которое осуществлялось рейдерскими группировками.

В частности, фигуранты дела завладели на Рыбацком острове почти 2 гектарами земельных участков стоимостью 86 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

Рейдеры использовали поддельные документы для внесения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество недостоверной информации.

"Во время обысков по адресам проживания и конспиративных офисов злоумышленников обнаружены черновые записи, флэш-накопители, компьютерная техника и документы о возможных других фактах противоправных действий и планов следующих рейдерских атак", – говорится в сообщении.

По материалам СБУ, землю на столичном острове вернули в коммунальную собственность киевской общины.

Также инициировано возвращение законным владельцам других объектов захваченной недвижимости.

Фигуранты дела завладели на Рыбацком острове почти 2 гектарами земельных участков СБУ

Фигуранты дела завладели на Рыбацком острове почти 2 гектарами земельных участков СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники СБУ раскрыли преступную схему группы компаний ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

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