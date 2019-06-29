СБУ накрыла крупнейший канал контрабанды в истории Украины: фото спецоперации

Сотрудники СБУ перекрыли мощный канал контрабанды сигарет из Украины в страны Европейского союза.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, контрабандисты поставляли в Украину сигареты известных мировых брендов вне таможенного контроля и без уплаты налогов.

Потом они хотели транспортировать продукцию в ЕС, а часть реализовать на "черном" рынке в нашей стране.

Отмечается, что во время обысков на нелегальной "оптовой базе" в приграничном районе Закарпатья изъяли более 10 тыс. коробов сигарет различных марок стоимостью около 70 млн грн. Также там было обнаружено 30 грузовиков, предназначавшихся для перевозки груза.

"Это самая крупная партия контрабандных сигарет, изъятых СБУ за всю историю независимости Украины", - отмечают правоохранители.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины для выявления коррупционных связей между организаторами контрабандного канала и должностными лицами контролирующих органов на государственной границе.

Операция проводилась совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницком под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

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