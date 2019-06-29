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СБУ накрыла крупнейший канал контрабанды в истории Украины: фото спецоперации

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Сотрудники СБУ перекрыли мощный канал контрабанды сигарет из Украины в страны Европейского союза.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, контрабандисты поставляли в Украину сигареты известных мировых брендов вне таможенного контроля и без уплаты налогов.

Потом они хотели транспортировать продукцию в ЕС, а часть реализовать на "черном" рынке в нашей стране.

Отмечается, что во время обысков на нелегальной "оптовой базе" в приграничном районе Закарпатья изъяли более 10 тыс. коробов сигарет различных марок стоимостью около 70 млн грн. Также там было обнаружено 30 грузовиков, предназначавшихся для перевозки груза.

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"Это самая крупная партия контрабандных сигарет, изъятых СБУ за всю историю независимости Украины", - отмечают правоохранители.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины для выявления коррупционных связей между организаторами контрабандного канала и должностными лицами контролирующих органов на государственной границе.

Операция проводилась совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницком под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Контрабандисты

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" развернулось масштабное производство фальсифицированного алкоголя низкого качества, который незаконно поставляют в Евросоюз через Беларусь и Россию.

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Тема
Контрабанда в Украине
Место
Украина
Теги
СБУсигареты
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