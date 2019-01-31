СБУ нагрянула с обысками на крупное госпредприятие: что произошло

Сотрудники СБУ разоблачили схему вывода денег руководством ПАО "Запорожгаз" из предприятия. С помощью оборудки подозреваемые нанесли государству многомиллионные убытки.

Как сообщает пресс-служба СБУ, суть схемы заключалась в выводе денег с помощью списывания средств на несуществующие технические аварии.

Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент "Запорожгаза" искусственно "списывал" потребленный природный газ как производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом фейковых технических аварий.

Согласно выводам экспертов, только за один квартал стоимость завышенного объема потерянного природного газа в результате якобы аварий превышает 26 млн грн.

Таким образом перекрыть убытки пришлось за счет государственного бюджета и обычных потребителей. Во время следственных действий в офисных помещениях ПАО правоохранители изъяли, в частности, поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведение преступной сделки.

В рамках открытого уголовного производства председателю правления ПАО "Запорожгаз" объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 366 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины, он отстранен от должности.

ПАО "Запорожгаз" Українська правда

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