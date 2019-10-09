Сбор за обмен долларов и евро: в "Слуге народа" сделали новое заявление

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Александр Дубинский заявил о готовности отозвать свой законопроект о сборе на обмен валюты.

В частности, народный депутат от фракции "Слуга народа" предлагал ввести 1%-й общегосударственный сбор на обмен наличной валюты для развития спорта.

"Если большинство будет против этого законопроекта – я его отзову… Как человек, который слышит свою аудиторию, всегда готов отреагировать на то, чем вы недовольны", – сообщил Дубинский на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца страницы).

После этого депутат призвал проголосовать "за" или "против" законопроекта о сборе на обмен валюты в своем Telegram-канале.

Результаты свидетельствуют, что большинство (76%) украинцев не поддерживают инициативу Дубинского.

Результаты голосования свидетельствуют, что большинство украинцев (76%) не поддерживают инициативу Дубинского

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября на сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта Дубинского, которым он предложил перевести операции по обмену долларов, евро и другой валюты в онлайн-режим.

"Введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять валютообменные операции в онлайн-режиме в безналичной форме", – говорится в пояснительной записке к документу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram