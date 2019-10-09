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9 октября • обновлено в 18:32
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Сбор за обмен долларов и евро: в "Слуге народа" сделали новое заявление

8.2т Читать материал на украинском

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Александр Дубинский заявил о готовности отозвать свой законопроект о сборе на обмен валюты.

В частности, народный депутат от фракции "Слуга народа" предлагал ввести 1%-й общегосударственный сбор на обмен наличной валюты для развития спорта.

"Если большинство будет против этого законопроекта – я его отзову… Как человек, который слышит свою аудиторию, всегда готов отреагировать на то, чем вы недовольны", – сообщил Дубинский на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца страницы).

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После этого депутат призвал проголосовать "за" или "против" законопроекта о сборе на обмен валюты в своем Telegram-канале.

Результаты свидетельствуют, что большинство (76%) украинцев не поддерживают инициативу Дубинского.

Сбор за обмен долларов и евро: в "Слуге народа" сделали новое заявление

Результаты голосования свидетельствуют, что большинство украинцев (76%) не поддерживают инициативу Дубинского

Результаты голосования свидетельствуют, что большинство украинцев (76%) не поддерживают инициативу Дубинского

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября на сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта Дубинского, которым он предложил перевести операции по обмену долларов, евро и другой валюты в онлайн-режим.

"Введение сбора на развитие спорта с операций по покупке иностранной валюты в наличной форме будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять валютообменные операции в онлайн-режиме в безналичной форме", – говорится в пояснительной записке к документу.

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Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
доллар евро
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Ткаченко Максим
Ткаченко Максим
Это у них такая ЗЕпартийная установка заднюю давать и съезжать на умственную неполноценность?
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Петриченко Геннадий
Петриченко Геннадий
Кто такой дубиной?? - депутат?!!, а кто дал ему право распоряжатсья чужими деньгами.....???? он на себя в зеркало смотрел........??
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Мама! Ви родили идиёта!(с)
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