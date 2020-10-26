Сбербанк потребовал от 'Укроборонпрома' 500 млн грн

Сбербанк подал иск в суд против украинской оборонной компании "Артем" почти на 500 млн гривен.

Дочка российского банка требует от холдинговой компании, которая была основана госконцерном "Укроборонпром", погасить задолженность по кредитной линии. Об этом сообщает Finbalance.

В связи с этим Хозяйственный суд Киева открыл производство о взыскании задолженности в размере 10,2 млн долларов и 203,8 млн гривен.

В эту сумму также входит просрочки задолженности по телу кредита – 153,6 млн гривен, а также пеня за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом – 50,2 млн гривен.

Сбербанк свои исковые требования обосновывает "ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору об открытии кредитной линии в результате чего у ответчика образовалась задолженность перед истцом по указанной сделке".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк Украины оштрафовал "Сбербанк" на 94,7 млн гривен.

Соответствующая мера была применена к банку за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен.