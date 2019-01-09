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''Сбавили темп'': Всемирный банк неожиданно ''опустил'' Россию

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Всемирный банк неожиданно резко ухудшил прогноз по росту экономики России с 1,8% до 1,5%. Прогноз по росту мировой экономики при этом был незначительно снижен с 3 до 2,9%.

Как пишет РБК, по сравнению с прогнозом, выпущенным в июне, темпы роста мирового ВВП пересмотрены в сторону снижения с 3 до 2,9% в 2019 году, а в следующие два года рост снизится до 2,8% в год.

"В начале 2018 года мировая экономика работала на всех парах, но в течение года она сбавила темп, и в будущем году ситуация может стать еще более сложной", — заявила главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

Новости
Экономика России изолирована

По ее мнению, по мере усиления экономических и финансовых трудностей в развивающихся странах текущие достижения в области сокращения масштабов бедности в мире могут оказаться под вопросом.

В июне Всемирный банк спрогнозировал, что в 2019 году экономика России вырастет на 1,8%. В январе прогнозируемый рост снижен на 0,3 п.п., до 1,5%, при этом в 2020 и 2021 году российская экономика, считают эксперты ВБ, покажет годовой рост в 1,8%.

Экономика России

Экономика России

rusvesna.su

Ранее российский финансист Слава Рабинович заявил, что при цене на нефть в $40 за баррель экономика России взорвется катастрофично быстро. А при цене на нефть в $110 за баррель, она взорвется в какой-то более длинной перспективе, медленно загнивая, при неконкурентоспособной стоимости капитала.

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Место
Россия
Теги
РоссияВсемирный банкНовости России
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
На 2018 год прогноз был 1,7% вроде как, по итогу на ноябрь 1.8%, декабрь должен добавить, так как в декабре у торговли обычно растут обороты. Сам факт того, что даже под санкциями экономика РФ показывает рост, уже говорит о многом!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Виобщемм вместо катастрофичного взрыва экономика РФ растет. Кстати при нефти за 27 в 2015 нихрена РФ не взорвалась
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Россия способна стать крупнейшей экономикой Европы к 2030 году, указывают аналитики банка Standard Chartered в своем прогнозе, выдержки из которого приводит Bloomberg.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Maxonin Igor, "Способна" не значит "станет". Русские могут похерить все прогнозы, особенно положительные.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Проходил мимо, и публичным домом. Впрочем это уже...
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