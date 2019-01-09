''Сбавили темп'': Всемирный банк неожиданно ''опустил'' Россию

Всемирный банк неожиданно резко ухудшил прогноз по росту экономики России с 1,8% до 1,5%. Прогноз по росту мировой экономики при этом был незначительно снижен с 3 до 2,9%.

Как пишет РБК, по сравнению с прогнозом, выпущенным в июне, темпы роста мирового ВВП пересмотрены в сторону снижения с 3 до 2,9% в 2019 году, а в следующие два года рост снизится до 2,8% в год.

"В начале 2018 года мировая экономика работала на всех парах, но в течение года она сбавила темп, и в будущем году ситуация может стать еще более сложной", — заявила главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

Новости Экономика России изолирована

По ее мнению, по мере усиления экономических и финансовых трудностей в развивающихся странах текущие достижения в области сокращения масштабов бедности в мире могут оказаться под вопросом.

В июне Всемирный банк спрогнозировал, что в 2019 году экономика России вырастет на 1,8%. В январе прогнозируемый рост снижен на 0,3 п.п., до 1,5%, при этом в 2020 и 2021 году российская экономика, считают эксперты ВБ, покажет годовой рост в 1,8%.

Экономика России rusvesna.su

Ранее российский финансист Слава Рабинович заявил, что при цене на нефть в $40 за баррель экономика России взорвется катастрофично быстро. А при цене на нефть в $110 за баррель, она взорвется в какой-то более длинной перспективе, медленно загнивая, при неконкурентоспособной стоимости капитала.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.