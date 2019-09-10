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10 сентября • обновлено в 22:37
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Савченко стала безработной и пошла на биржу труда: сколько ей могут выплатить

16.2т Читать материал на украинском

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко получила официальный статус безработной.

"Неожиданно, среди СМИ, вызвала фурор новость, что я обратилась в центр занятости в поисках работы и получила официальный статус безработного человека в нашей стране", – пишет Савченко в Facebook.

При этом ее возмутило, что десятки тысяч украинцев выживают заработками и не могут найти работу, но это никого не интересует.

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"Надеюсь, вопрос безработицы в Украине и поиска работы украинцев за рубежом будет интересен новой власти. Потому что для того ее и выбирали!" – подчеркнула экс-нардеп.

"Хорошо, что хоть благодаря имени Савченко на эту проблему, наконец, мощно обратили внимание и СМИ", – резюмировала она.

В Украине в 2019 году повысили минимальный размер пособия по безработице. Безработные, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы, с 1 января должны получать не менее 1630 гривен.

Размер выплаты Савченко также будет зависеть от ее стажа. Учитывая, что она имеет больше 6 лет стажа, по закону ей должны выплачивать около 60% последней зарплаты в первые три месяца. В будущем эту сумму будут снижать.

По словам самой Савченко, она зарабатывала в Раде 35 тысяч гривен. При этом размер помощи, который насчитывают по последней зарплате не может превышать четырех прожиточных минимумов. Таким образом, максимальное пособие составляет 7744 гривни.

В результате экс-нардепка может претендовать на указанную сумму (7744 гривни) в течение 9 месяцев.

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко получила официальный статус безработного

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко получила официальный статус безработного

Напомним, что Надежда Савченко на внеочередных выборах в Верховную Раду получила всего восемь голосов и не смогла пройти в новый парламент. Свое поражение она объяснила грязными технологиями.

Как писал OBOZREVATEL, недавно сестра бывшего народного депутата Надежды Савченко Вера пообещала "перебить селезенку" экс-министру транспорта Евгению Червоненко.

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Тема
Работа в Украине
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
Теги
безработица работа
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Комментарии
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А рэжЫсёр Сенцов поедет в Голливуд, будет снимать там "Побег из "Белого медведя""
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Говорова Елена
Говорова Елена
35 лет стажа и почти как безработный.Ну обидно же!!! Жрать то хочется, а работать после нардепа не престижно. Можно ещё полгода на пособии посидеть. А кто её выбирал ей невдомёк, могла бы ЮВТ хотя бы спасибо сказать, неблагодарная тварь.....
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И эта тварь работать не пошла. На биржу стала, дешевка.
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