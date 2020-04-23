Между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом состоялся жесткий телефонный разговор накануне встречи ОПЕК в начале марта.
Об этом стало известно изданию Middle East Eye. Речь идет о разговоре накануне провальных переговоров ОПЕК, после которых Саудовская Аравия нарастила добычу и обвалила рынок нефти.
По данным издания, принц был агрессивен и выдвинул Путину ультиматум: если соглашение не будет достигнуто, Саудовская Аравия начнет ценовую войну.
"Путин отказался от такого условия, и звонок плохо закончился", — рассказал анонимно саудовский чиновник.
Путин и бин Салман
zona.kz
В статье указано, что перед разговором с Путиным наследный принц Саудовской Аравии связался с советником президента США по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером. Представитель США знал об условии, которое Саудовская Аравия хочет предъявить Путину, но не наложил на это решение вето.
"Бин Салман сделал из этого вывод", — рассказал собеседник издания.
Реакция Кремля
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию о ссоре, произошедшей в ходе телефонного разговора между Путиным и бин Сальманом.
"Чушь очередная",— сказал он, комментируя публикацию в СМИ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В марте страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.
Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.
Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.
20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.
При этом в Кремле считают, что обвал цен на нефть до отрицательных значений, который впервые в истории произошел 20 апреля – спекуляции, которые не отражают реальной стоимости сырья.
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