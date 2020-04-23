Между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом состоялся жесткий телефонный разговор накануне встречи ОПЕК в начале марта.

Об этом стало известно изданию Middle East Eye. Речь идет о разговоре накануне провальных переговоров ОПЕК, после которых Саудовская Аравия нарастила добычу и обвалила рынок нефти.

По данным издания, принц был агрессивен и выдвинул Путину ультиматум: если соглашение не будет достигнуто, Саудовская Аравия начнет ценовую войну.

"Путин отказался от такого условия, и звонок плохо закончился", — рассказал анонимно саудовский чиновник.

Путин и бин Салман zona.kz

В статье указано, что перед разговором с Путиным наследный принц Саудовской Аравии связался с советником президента США по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером. Представитель США знал об условии, которое Саудовская Аравия хочет предъявить Путину, но не наложил на это решение вето.

"Бин Салман сделал из этого вывод", — рассказал собеседник издания.

Реакция Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию о ссоре, произошедшей в ходе телефонного разговора между Путиным и бин Сальманом.

"Чушь очередная",— сказал он, комментируя публикацию в СМИ.

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