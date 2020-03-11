Нефтяная война с Россией: Саудовская Аравия резко увеличит поставки

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки.
При этом накануне нефтяной гигант уже поднял поставки на апрель до 12,3 млн баррелей. Об этом говорится в пресс-релизе Saudi Aramco.
Задачу о наращивании мощностей компания получила от Министерства энергетики Саудовской Аравии.
В то же время аналитики отмечают, что дополнительные закупки нефти потребителями у Саудовской Аравии могут привести к сокращению покупок на спотовом рынке.
В свою очередь это может негативно сказаться на рынках, где компании традиционно продают свою нефть в рамках тендеров и спотовых транзакций, что затрагивает Западную Африку и часть потоков российской нефти.
Задачу о наращивании мощностей компания получила от Министерства Саудовской Аравии из-за нефтяной войны с Россией
При этом цены на нефть эталонных марок в среду, 11 марта, выросли в ходе азиатских торгов. Стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 38,02 доллара за баррель, что на 2,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,7% – до 34,94 доллара за баррель.
Котировки Brent
ICE Futures
Котировки WTI
ICE Futures
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:
От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз, в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.
Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал. "Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.