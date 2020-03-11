Нефтяная война с Россией: Саудовская Аравия резко увеличит поставки

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки.

При этом накануне нефтяной гигант уже поднял поставки на апрель до 12,3 млн баррелей. Об этом говорится в пресс-релизе Saudi Aramco.

Задачу о наращивании мощностей компания получила от Министерства энергетики Саудовской Аравии.

В то же время аналитики отмечают, что дополнительные закупки нефти потребителями у Саудовской Аравии могут привести к сокращению покупок на спотовом рынке.

В свою очередь это может негативно сказаться на рынках, где компании традиционно продают свою нефть в рамках тендеров и спотовых транзакций, что затрагивает Западную Африку и часть потоков российской нефти.

Задачу о наращивании мощностей компания получила от Министерства Саудовской Аравии из-за нефтяной войны с Россией

При этом цены на нефть эталонных марок в среду, 11 марта, выросли в ходе азиатских торгов. Стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 38,02 доллара за баррель, что на 2,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,7% – до 34,94 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!