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Доллар обвалится: раскрыт план Саудовской Аравии против США

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Власти Саудовской Аравии могут отказаться от доллара, как основной валюты при расчетах за поставляемую королевством нефть.

Об этом сказано в материале Reuters. Так Эр-Рияд пытается повлиять на Вашингтон, готовящийся принять закон о запрете ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти).

Высокопоставленные саудовские чиновники, отвечающие за энергетику, уже несколько месяцев обсуждают в закрытом режиме перспективу перехода на другие валюты в расчетах с иностранными покупателями. Также план обсуждался с некоторыми партнерами по ОПЕК и с членами администрации Белого дома.

Таким образом королевство хочет оказать давление на США, которые могут принять закон о запрете любых энергетических картелей. В таком случае государства-члены ОПЕК лишатся иммунитета, и против них можно будет выдвигать судебные иски за антимонопольный сговор. В этих условиях организация фактически перестанет существовать.

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Законопроект, получивший название NOPEC, был внесен в Конгресс в 2008 году. Однако во время президентства Барака Обамы его несколько раз отклоняли. Теперь же, пишет агентство, у документа больше шансов быть принятым, поскольку нынешний президент Дональд Трамп активно выступает против установления высоких цен на нефть через согласованное снижение добычи. Дешевое топливо нужно ему в преддверии грядущих президентских выборов.

Тем не менее опрошенные изданием экономисты все равно считают вероятность принятия NOPEC низкой.

Также они указывают, что Эр-Рияду не удастся быстро воплотить свои угрозы в жизнь, поскольку большая часть расчетов в нефтегазовой отрасли уже несколько десятилетий совершается в долларах.

Доллар обвалится: раскрыт план Саудовской Аравии против США

Эхо Москвы

Однако, если это все же произойдет и саудовская нефть будет поставляться на внешние рынки за другие валюты, например, евро или юани, ее покупатели будут заинтересованы в накоплении именно их. А значит, доллар рискует утратить свой нынешний статус главной мировой резервной валюты, что неизбежно скажется на его курсе. Кроме того, США лишатся инструмента влияния на другие страны через санкции.

Также Саудовская Аравия может распродать весь принадлежащий ей госдолг США, который на сегодняшний день равняется $160 млрд. В этом случае курс американской валюты также обвалится, а доходность государственных бумаг вырастет, что приведет к более дорогим заимствованиям на американском рынке.

Экономисты сходятся во мнении, что Эр-Рияд пытается оказать давление на Вашингтон и повысить собственную значимость как одного из важнейших союзников.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, американский доллар рухнет на 30% из-за "тройного дефицита США", что в итоге приведет к неизбежному — он лишится статуса мировой резервной валюты.

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Тема
Курс валют
Место
Саудовская Аравия
Теги
долларнефтьОрганизация экспортеров нефти (ОПЕК)США
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Та пля..это все ватный звыздьож. Это в ватном стиле писать подобное инфо-гавно.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Всем давно известно ,что доллар это ничем не обеспеченный (в смысле экономики) пузырь. Пузырь который может лопнуть в любой момент . Вместе с ним лопнет и "влияние" США .
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