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20 марта • обновлено в 16:47
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Саудовская Аравия оценила угрозу и выделит огромную сумму на борьбу с коронавирусом

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Саудовская Аравия объявила о срочных мерах по борьбе с влиянием эпидемии коронавируса на экономику страны, выделив для этого в общей сложности более $30 млрд.

Об этом сообщил в пятницу, 20 марта, министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан в эфире одного из местных телеканалов, передает Прайм.

Саудовская Аравия оценила угрозу и выделит огромную сумму на борьбу с коронавирусом

AFP

"Правительство королевства подготовило срочные инициативы для поддержки частного сектора, в особенности, деятельности малых и средних предприятий, которые больше всего страдают от последствий распространения коронавируса, на сумму более 70 миллиардов риалов (более $19 млрд) в виде льгот и отсрочки выплат некоторых государственных сборов, чтобы частный сектор мог использовать эти средства для управления его экономической деятельностью в дополнение к программе поддержки, объявленной Саудовским валютным управлением в размере 50 миллиардов риалов в текущий период ($13 млрд)", — отметил аль-Джадаан в эфире Саудовского гостелеканала.

В пятницу выступил также король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд с речью, где предрек всему миру наступление более трудных времен в связи с распространением коронавируса, но пообещал жителям королевства поддержку государства.

За последние дни в Саудовской Аравии возросло число случаев заражения коронавирусом. В пятницу Минздрав королевства объявил, что общее число заболевших в Саудовской Аравии достигло 274 человек. При этом в связи с подозрением на коронавирус анализы были сделаны более 16 тысячам человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия также начала сокращать расходы бюджета на этот год из-за падения цен на нефть. Пока пострадали наименее значимые статьи, которые лишились финансирования на 50 миллиардов риалов ($13,32 млард). В совокупности эта сумма составляет менее пяти процентов бюджета.

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Тема
Коронавирус
Место
Саудовская Аравия
Тег
вирус
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