Saudi Aramco уже начала сокращать добычу нефти, несмотря на то, что страны ОПЕК+ договорились о снижении с 1 мая.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в саудовской нефтяной промышленности.

Таким образом, Aramco снижает объемы добычи с примерно 12 млн баррелей в сутки до предусмотренных ее обязательствами 8,5 млн и может достичь этого целевого уровня несколько раньше 1 мая.

Путин и бин Салман

О намерении досрочно начать выполнять соглашение ОПЕК+, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, говорили ранее также Кувейт, Алжир, Нигерия.

Общий объем снижения в рамках ОПЕК+ должен составить 9,7 млн баррелей.

Из-за перепроизводства еженедельно в хранилища сейчас поступает 50 млн баррелей нефти, такими темпами к июню все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано. В таком случае цена на нефть может достигать -100 долларов за баррель.

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