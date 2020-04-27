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27 апреля • обновлено в 10:31
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/ Новости экономики

Saudi Aramco сорвала план ОПЕК по сокращению добычи нефти

9.1т
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Saudi Aramco уже начала сокращать добычу нефти, несмотря на то, что страны ОПЕК+ договорились о снижении с 1 мая.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в саудовской нефтяной промышленности.

Таким образом, Aramco снижает объемы добычи с примерно 12 млн баррелей в сутки до предусмотренных ее обязательствами 8,5 млн и может достичь этого целевого уровня несколько раньше 1 мая.

Путин и бин Салман

Путин и бин Салман

О намерении досрочно начать выполнять соглашение ОПЕК+, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, говорили ранее также Кувейт, Алжир, Нигерия.

Общий объем снижения в рамках ОПЕК+ должен составить 9,7 млн баррелей.

Из-за перепроизводства еженедельно в хранилища сейчас поступает 50 млн баррелей нефти, такими темпами к июню все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано. В таком случае цена на нефть может достигать -100 долларов за баррель.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Саудовская Аравия
Теги
нефть Brent WTI
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
"Saudi Aramco сорвала план ОПЕК по сокращению добычи нефти" Чу бат ые, а срыв то в чём? Обделались в очередной раз ка ке лы...)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Животные паРРашные - где радость на мордах?))) Сильно это вам помогло - при том что свои цены арабы держат железно?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шо то не слышно вереска росейских обезьян! (с)
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