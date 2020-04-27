Saudi Aramco уже начала сокращать добычу нефти, несмотря на то, что страны ОПЕК+ договорились о снижении с 1 мая.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в саудовской нефтяной промышленности.

Таким образом, Aramco снижает объемы добычи с примерно 12 млн баррелей в сутки до предусмотренных ее обязательствами 8,5 млн и может достичь этого целевого уровня несколько раньше 1 мая.

Путин и бин Салман

О намерении досрочно начать выполнять соглашение ОПЕК+, которое должно снизить нынешний дисбаланс между спросом и предложением на рынке, говорили ранее также Кувейт, Алжир, Нигерия.

Общий объем снижения в рамках ОПЕК+ должен составить 9,7 млн баррелей.

Из-за перепроизводства еженедельно в хранилища сейчас поступает 50 млн баррелей нефти, такими темпами к июню все свободное пространство для ее хранения будет исчерпано. В таком случае цена на нефть может достигать -100 долларов за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в марте страны-участники ОПЕК+ не смогли продолжить договоренности по добыче. В результате цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

Страны ОПЕК+ в итоге договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение начнет действовать с 1 мая.

20 апреля в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед выполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для ее хранения.

В Кремле считают, что обвал цен на нефть до отрицательных значений, который впервые в истории случился 20 апреля, – спекуляции, которые не отражают реальной стоимости сырья.

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