"Саша-стоматолог" запустил в Украине схему с РРО: как Нацбанк "крышует" этот бизнес

В 2013 году Александр Янукович ввел норму, согласно которой все зарегистрированные РРО оплачивали за предоставление услуг информационного эквайера – 30 грн в месяц "прокладке". Уже на протяжении пяти лет эта коррупционная схема по взиманию денег с бизнеса успешно процветает. Заработок таких фирм составлял порядка 80 млн гривен в год. Схема работает и сегодня, а НБУ ее покрывает.

Подробнее о том, как это работает - в материале Dubinsky.pro.

В 2011-2012 годах сын "экс-гаранта" – "Саша-стоматолог" – разработал схему дополнительного заработка. А именно - внедрил в кассовые аппараты специальные чипы (модули), которые будут передавать отчетные данные в налоговую, но через компанию-посредника, за что будет взиматься ежемесячная плата. Модули безопасности РРО - это смарт-карты, аналогичные тем, которые используются в Национальной системе массовых электронных платежей (НСМЭП).

Приказом Минфина от 1 июля 2013 года данная схема была введена в действие и обязала всех субъектов рынка либо поменять свои 280 000 ККА, либо вставить в них специальный чип. Услуга по передаче данных получила название информационный эквайринг, а ежемесячная плата c одного кассового аппарата с модемом составила 30 гривен.

"Эквайр" - это компания, которая реализует механизм работы платежной системы. То есть оператор, который написал софт, поставил Нацбанку серверы для работы новой кассовой системы и за это получает постоянную оплату в размере 80 млн гривен в год. Эксплуатационные расходы при этом мизерные.

В данном случае был "внедрен" легальный способ по изъятию средств предпринимателей, для чего в роли компании, которая будет выполнять функции информационного эквайера, должна была появиться своя "прокладка".

Сын Януковича придумал схему с РРО

Одной из этих "прокладок" суждено было стать компании "Укркарт". До "реформы" она принадлежала Василию Горбалю, но поскольку подходила по техническим параметрам – была "отжата" "семьей" Януковича. Другой фирмой, которая предоставляла информационный эквайринг, стала компания "Интерплат". Она также входила в орбиту беглого президента.

Таким образом, 80 млн гривен, через "Укркарт" и "Интерплат" оседали у "Саши-стоматолога". После событий 2014 года и бегства "семьи", "Интерплат", прекратил выполнять функции информационного эквайера. А вот фирма "Укркарт" была "подарена" "семьей" своему человеку – Алексею Омельяненко, банкиру, который разворовал "Укргазбанк".

Но как вы понимаете, передача данных через модем кассового аппарата в Налоговую службу возможна напрямую, без указанных "прокладок".

Чтобы ликвидировать данную коррупционную схему, мною 25 сентября 2019 года были направлены депутатские обращения в НБУ, Минфин, ГНС, с просьбой разобраться в данном вопросе – инициировать отмену приказа и постановления, которые внедрили в жизнь информационный эквайринг, разъяснить правомерность привлечения двух компаний в роли эквайера без тендерных процедур.

Глава налоговой предоставил ответ, в котором сообщили что ГНС не имеет законных оснований повлиять (монополизм на рынке) на субъекты деятельности в сфере РРО. Верланов и Маркарова будут инициировать изменения, направленные на упрощение функционирования рынка РРО. Налоговая не разрабатывала нормативные документы относительно деятельности информационного эквайера, а также не утверждала стоимость данных услуг.

Ответственным по данному вопросу является НБУ: "Стостовно визначення та діяльності еквайрів, то зазначені питання належать виключно до компетенції НБУ". Проверить деятельность "Укркарт" ГНС не сможет –отсутствуют основания, ведь компания не подпадает под "критерии риска", поэтому, в рамках закона, им направлен запрос для предоставления информации.

Ну кто уж точно "порадовал" ответом, так это главный организатор и "схемщик" по РРО –Национальный банк Украины, который все вину попытался свалить на других.

В ответе НБУ указал, что:

во всем "виноваты" Государственная налоговая служба и Министерство финансов, а функции информационного эквайера, как оказалось, могла предоставить абсолютно любая юридическая компания – резидент Украины, которая будет соответствовать установленным требованиям. Более того, НБУ даже не применяли тендерные процедуры в связи с отсутствием на то оснований.

Если верить предоставленным данным НБУ, то в 2016 году, Нацбанк пытался решить данную проблему и даже подписал соответствующий меморандум о передаче своих функций ГНС, но налоговики в одностороннем порядке его приостановили. Копию данного меморандума и письмо про его "разорвание" Нацбанк не предоставил. Он до сих пор считает, что Минфин не допустит передачу информации в системе сохранения и сбора данных РРО (СССД РРО) от НБУ другому учреждению, поскольку такие операции являются рисковыми и могут привести к нестабильному функционированию и перебоям в работе.

НБУ же занимается исключительно обеспечением бесперебойного и надежного функционирования СССД РРО, а также предоставляет информационным еквайерам услуги платежной организации, центрального маршрутизатора, расчетно-клирингового центра, а также платежной системы "Украинское платежное пространство".

Нацбанк так и не захотел решить данную проблему и теперь у Смолия (глава НБУ) две "большие надежды" на:

пилотный проект Минфина о внедрении технических инноваций и программ, в рамках которого они изучают решения по передаче отчетов РРО без применения информационных эквайеров;

законопроект 1053-1 "О детенизации расчетов в сфере торговли", который даст возможность использовать программные РРО на фискальном сервере ГНС.

В октябре 2019 года функции информационного еквайера выполняют не одна, а уже 8 юридических компаний, среди которых скандальная АО "Украинская национальная расчетная карточка" (Укркарт) отсутствует.

Но несмотря на то, что НБУ попытался создать образ "невинной жертвы" и "блюстителя законности", в письме основной задачей было – оставить незаметным тот факт, что одна из действующих компаний, предоставляющая услуги информационного эквайера – "УКРКАРТ-ЕКВАЙР", является "детищем" "Укркарт", которая и стала ее основным бенефициаром. Лишь в сентябре 2019 года через СССД РРО передано отчеты 241 409 кассовых аппаратов, а это порядка 7 миллионов гривен дохода в месяц.

Таким образом "Укркарт" продолжает зарабатывать деньги по давней схеме Януковича, при этом, уже каким-то образом, допущена не одна, а целых восемь компаний, а "друзья" из НБУ ее покрывают и переводят "стрелки" на других участников.

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