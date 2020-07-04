САП открыла производство из-за организации Герусом импорта электроэнергии из России, – Москаль

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционным схемам в энергоотрасли и открытию импорта тока из России.

Об этом сообщил бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своей странице в Facebook.

"Из всех правоохранительных органов, куда я обращался, честной оказалась Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), прокуроры которой зарегистрировали уголовное производство по отдельным должностных лиц НКРЭКУ и других "товарищей", – написал Москаль.

По его словам САП инкриминирует подозреваемым организацию схемы по продаже электроэнергии государственным компаниям с выкачиванием в собственные карманы 252 млн грн, поставки электроэнергии из РФ и Беларуси (сумму убытков для государства еще нужно установить), а также продажа электроэнергии "Укрзалізниці" за трех посредников (убытки для государства около 150 млн грн.).

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 благодаря "поправке Геруса". Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности ограничения мощностей украинских энергопредприятий, в результате чего энергокомпании и шахты понесли убытки. Ряд политиков расценивают действия Геруса по восстановлению импорта электроэнергии из РФ как преступление против государства Украина.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии "Укрзалізниці", на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схеме назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко. Суть схемы заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, перепродавая ее друг другу поставляли ток "Укрзалізниці" по цене 1,69 грн кВт-час. То есть государство фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часов. Указанная схема действовала в течение первого квартала 2020 года.