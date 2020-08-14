САП приостановила дело "Роттердам+" на основании статьи об отсутствии доказательств, – Вовк

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в постановлении об остановке расследования по делу "Роттердам+" сослалась на статью уголовно-процессуального кодекса (УПК), которая предусматривает необходимость закрытия дела в случае отсутствия доказательств вины в суде и исчерпании возможностей для их получения.

Об этом сообщили экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк и подтвердила адвокат Ирина Одинец в эфире телеканала "Прямой".

"В своём постановлении прокурор САП сослался на п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК, где речь только о закрытии уголовного производства в случае, когда не установлены достаточные доказательства для доказывания виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить", - сообщил Вовк, обнародовав копию постановления САП.

Пункт третий части первой статьи 284 УПК, на основании которого прокурор САП решил остановить расследование, дословно гласит: "уголовное производство закрывается в связи с тем, если не установлены достаточные доказательства для доказывания вины лица в суде и исчерпаны возможности для их получения".

При этом, сославшись на статью о закрытии уголовного производства, прокурор САП постановил: "остановить дело в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

Согласно действующей редакции УПК, такая возможность в действительности предусмотрена п.3 ч. 1 ст. 280, но не ст. 284 на которую сослалась САП в своем постановлении.

Адвокат Ирина Одинец в эфире телеканала "Прямой", предположила, что несоответствие решения прокурора и статьи УПК, на которую он ссылается, может объясняться принятием решения о будущем дела в самый последний момент - поздно ночью 8 августа, когда истекал срок досудебного расследования.

"Можем предположить, что вероятно в ночь на 8 августа решался вопрос закрывать это дело или возможно остановить. И поэтому мы считаем, что в связи с этим нам это постановление долго не предоставляли", - отметила Одинец.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам +" и правоохранители не смогли передать дело в суд. По словам адвокатов стороны защиты, за 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашла подтверждения того, что действие формулы нанесло убытки. 12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формуле убытков официально подтвердило НАБУ.

Информацию об отсутствии выводов экспертизы, которая установила бы убытки, еще в конце июня 2020 подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе ранее также заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследование дела "Роттердам +" были привлечены 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЕКУ Вовка.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г. и до настоящего времени действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип - так называемая формула "Амстердам +" - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.