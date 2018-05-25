Увязли в долгах: как США подкосили олигархов Путина

В начале апреля США нанесли по России мощнейший санкционный удар за четыре года агрессии против Украины – под прицел попали топовые чиновники и олигархи страны. Среди них – люди разной степени влияния. И те, кого без особого ущерба можно "слить", и те, чья лояльность важна для Кремля. Когда их акции начали стремительно падать, это стало тревожным звоночком для персон из "кремлевского списка" Минфина США – перечня россиян, которые могут стать следующими.

С какими проблемами столкнулись чиновники и олигархи президента Владимира Путина спустя несколько недель после введения санкций – выяснял OBOZREVATEL.

Токсичный Дерипаска

Потери российских олигархов за один первый день под санкциями оценивают в $12 миллиардов. Больше всего не повезло Олегу Дерипаске – его звезда зашла за горизонт и за два торговых дня он потерял более $2 млрд. Некогда влиятельный бизнесмен, который контролировал UC Rusal, теперь, похоже, списан в утиль.

UC Rusal – одна из стратегических для РФ компаний. Это второй по величине производитель алюминия в мире и более того – второй крупнейший поставщик металла в Штаты. Именно на американском рынке детище Дерипаски получает львиную долю прибыли.

После введения санкций ВТБ – крупнейший кредитор UC Rusal – перестал вливать деньги во все компании, связанные с опальным олигархом. Начались трудности с импортными закупками, и заговорили о возможности технического дефолта.

В то же время токсичным для Штатов стал только Дерипаска, а вот самому UC Rusal могут отпустить грехи. Минфин США поставил условие: олигарх должен отказаться от контроля над компанией.

При отсутствии лучшей альтернативы Дерипаска покинул совет директоров UC Rusal и не будет в него переизбираться. А в четверг, 24 мая, о своей отставке объявили и топ-менеджеры из команды олигарха. Они не скрывают, что цель – избавление от санкций. Уточняется, что топ-менеджмент пошел на такие меры "в интересах кредиторов, акционеров и партнеров".

Скорее всего, санкции против компании действительно снимут, поскольку США и Европа также испытывает дискомфорт из-за неопределенной ситуации с поставками алюминия.

Вексельберг в долгах

Нависли тучи и еще над одним небезызвестным олигархом, владельцем "Ренова" Виктором Вексельбергом. К концу апреля, по разным оценкам, он потерял от $1,5 до 2 миллиардов. Часть активов, в частности долларовые счета, его бизнес-группы заморозили.

Чтобы смягчить удар по бизнесу, Вексельбергу тоже пришлось частично самоустраниться. Он сконцентрировался на защите швейцарских активов "Реновы". В мае олигарх сократил свою долю в OC Oerlikon (с 40 до 19,9%) и Schmolz + Bickenbach (с 42 до 12,6%). А чуть раньше швейцарская машиностроительная компания Sulzer выкупила у "Реновы" пять миллионов собственных акций. За них Вексельберг выручил около $560 миллионов. Правда, эти деньги он не получит до отмены американских санкций.

Новости В США рассказали о будущем санкций против России

В мае пресса со ссылкой на источники сообщила, что увязший в долгах Вексельберг пожаловался премьеру РФ Дмитрию Медведеву на последствия санкций. По словам собеседника The Bell, олигарх сетует на заморозку счетов, риски остановки предприятий в Европе, сложности с получением кредитов и необходимость снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета.

Сейчас Вексельберг активно ищет защиты под крышей государства. По информации росСМИ, миллиардер инициировал переговоры о продаже ПАО "Т Плюс" ООО "Газпром энергохолдинг". Чуть позже олигарх уточнил, что речь идет о слиянии.

Хитрости Ротенбергов

Ударили США и по сыну приближенного к Путину олигарха Аркадия Ротенберга, который хоть и со скрипом, но реализовал "стройку века" – Крымский мост. Однако вот это семейство оказалось куда более подготовленным к санкциям, чем Вексельберг и Дерипаска. Опыт дорогого стоит, как ни крути. Ведь Ротенберг-старший попал в опалу Запада еще в 2014 году. Но благодаря развитой сети "эмиссаров" бизнесмен успешно обходил ограничения США и Европейского Союза. То есть, дабы защитить активы, Ротенберг стал активно продавать свои доли в компаниях близким бизнес-партнерам и сыновьям.

Игорь Ротенберг

Ту же самую тактику применяет сейчас и Игорь Ротенберг – и куда более успешно, чем Вексельберг. К примеру, за неделю до введения санкций бизнесмен вышел из состава акционеров девелоперской компании TPS Real Estate. Новым совладельцем стала его сестра Лилия Ротенберг.

Хотя санкции не для всех фигурантов списка оказались очень болезненными, но однозначно – для всех неудобными. А это дает российским топ-чиновникам и бизнесменам почву для размышлений: насколько выгодна для них политика Кремля? Особенно в контексте угроз США и дальше расширять ограничения. Конечно, "бунт олигархата" с трудом можно представить в современной России, но, утратив лояльность ключевых игроков, Москве будет сложнее держать ситуацию под контролем.