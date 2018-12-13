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/Новости экономики

Санкции за агрессию в Азовском море: Россия пригрозила жестким ответом

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Россия примет зеркальные меры в ответ на санкции Литвы в связи с агрессией против Украины в Керченском проливе (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва применит обычную тактику для таких случаев, передает "РИА Новости".

"Мы уже не раз подчеркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. И в данном случае с нашей стороны последует "зеркальный" ответ", - сообщила Захарова в ходе брифинга.

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7 декабря Литва ввела национальные санкции против лиц, причастных к акту российской агрессии в Керченском проливе против украинских военных моряков.

Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

Санкции за агрессию в Азовском море: Россия пригрозила жестким ответом

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Теги
санкции Новости России
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Лимитрофов надо учить
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Машка Захерова опять коксу нюхнула.
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Алибабаевич Абдурахман
Алибабаевич Абдурахман
ШО ВЫ ЛИТВЕ СДЕЛАЕТЕ. ПИСКНИТЕ И АМЕРИКАНСКИЕ ЭСМИНЦЫ ВАМ ПЕРЕКРОЮТ МОРЕ ЗА ПОЛ ЧАСА. ОБЕЗЬЯНЫ ВЫ ТОЛЬКО МОЖЕТЕ 30Ю КОРАБЛЯМИ ДВА УКРАИНСКИХ КАТЕРА МЕНЬШЕ ЧЕМ У МЕНЯ ПО РЕЧКЕ ЕЗДЯТ И БУКСИР ЗАХВАТЫВАТЬ...ЭРДОГАН СБИЛ ВАШ САМОЛЕТ ОТСОСАЛИ. ИЗРАИЛЬ РАСХУЯРИЛ ВАС В СИРИИ ...ОТСОСАЛИ..АМЕРЫ РАЗБИЛИ ВАШИХ НАЁМНИКОВ ВАГНЕРА. В СИРИИ..ОТСОСАЛИ...ВОТ ВСЁ ВАШЕ ВЕЛИЧИЕ..
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Алибабаевич Абдурахман, из-за такого говна как Литва и Украина никто 3-ю мировую развязывать не будет. Американские эсминцы за 100 миль обходят территориальные воды РФ.
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Мытаместь Ихтамнетов
Мытаместь Ихтамнетов
Алибабаевич Абдурахман, соси хуй и не психуй!
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