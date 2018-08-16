Пострадала торговля: Россия признала проблемы от украинский санкций

Российские судовладельцы приостанавливают грузовые перевозки в Украину после задержания в порту Херсона танкера “Механик Погодин” под флагом РФ.

Данное судно принадлежит российской компании VEB-LEASING, внесенной в украинский санкционный список, сообщает Reuters.

Представители отрасли отмечают, что причиной прекращения перевозок стали опасения ряда судовладельцев потерять свой груз.

“Конечно, мы не поедем в Украину, мы приостановили перевозки на данный момент. Если понадобится, мы будем искать другие направления (для грузоперевозок. – Ред.)", – заявил источник российской судоходной компании.

В период летней речной навигации российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, частично по российским внутренним водным путям, направляясь затем через Азовское и Черное море в украинские порты Одессы, Херсона и Николаева. Российские суда также перевозят подсолнечное масло, экспортируемое из Украины. На сегодня эти операции также приостановлены.

“Никто не хочет, чтобы их судно застряло с оплаченным грузом”, – заявил еще один из судовладельцев.

Напомним, Россия в Азовском море изменила модель поведения – стала задерживать иностранные суда в Керченском проливе. Это, в свою очередь, негативно влияет на экономическую привлекательность Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России, включая прекращение пассажирского железнодорожного сообщения, из-за ее деятельности в Азовском море и на оккупированных территориях.