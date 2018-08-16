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МирСпорт

Пострадала торговля: Россия признала проблемы от украинский санкций

1.8тЧитать новость на украинском

Российские судовладельцы приостанавливают грузовые перевозки в Украину после задержания в порту Херсона танкера “Механик Погодин” под флагом РФ.

Данное судно принадлежит российской компании VEB-LEASING, внесенной в украинский санкционный список, сообщает Reuters.

Представители отрасли отмечают, что причиной прекращения перевозок стали опасения ряда судовладельцев потерять свой груз.

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“Конечно, мы не поедем в Украину, мы приостановили перевозки на данный момент. Если понадобится, мы будем искать другие направления (для грузоперевозок. – Ред.)", – заявил источник российской судоходной компании.

В период летней речной навигации российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, частично по российским внутренним водным путям, направляясь затем через Азовское и Черное море в украинские порты Одессы, Херсона и Николаева. Российские суда также перевозят подсолнечное масло, экспортируемое из Украины. На сегодня эти операции также приостановлены.

“Никто не хочет, чтобы их судно застряло с оплаченным грузом”, – заявил еще один из судовладельцев.

Напомним, Россия в Азовском море изменила модель поведения – стала задерживать иностранные суда в Керченском проливе. Это, в свою очередь, негативно влияет на экономическую привлекательность Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России, включая прекращение пассажирского железнодорожного сообщения, из-за ее деятельности в Азовском море и на оккупированных территориях.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
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Русский Солдат
Русский Солдат
Хохляцкие санкции против России ударили по трафику хохляцких портов. Перемога.
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Ски Андрей
Ски Андрей
Русский Солдат, иди боярки хлопни,может попустит тебя алкан!
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Бог Хохлов
Бог Хохлов
хохлики отлично умеют нагадить себе же)
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Jones Christy
Jones Christy
🤣🤣🤣это +100500 пострадали от одной из беднейших стран мира
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Aleksandr
Aleksandr
Jones Christy, сказало богатое мурло.
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