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Санкции в действии: УЗ не пустила в Украину цистерны с российским сжиженным газом

2.3тЧитать новость на украинском

Подразделения "Укрзалізниці" не пропустили через российско-украинские погранпереходы около 160 цистерн сжиженного углеводородного газа.

Соответствующие действия вызваны вступлением в силу указа президента Украины о санкциях против России, сообщает enkorr.

По словам источника в УЗ, цистерны, которым запретили въезд, принадлежали российским компаниям, фигурирующих в "черном списке".

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Кроме того, был развернут ряд полувагонов, собственники которых также попали под санкции.

В издании отмечают, что прямой импорт российского СУГ в Украину осуществляет швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. Среднемесячный объем поставок составляет примерно 40 тыс. тонн или около 30% рынка в январе-мае 2018 года.

Покупателями в Украине выступают крупнейшие трейдеры и розничные сети: ОККО, WOG, БРСМ-Нафта, КЛО, "Автотранс", GT-Group и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.

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Тема
Санкции против России
Место
Украина
Объект
Укрзалізниця
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