Санкции в действии: УЗ не пустила в Украину цистерны с российским сжиженным газом

Подразделения "Укрзалізниці" не пропустили через российско-украинские погранпереходы около 160 цистерн сжиженного углеводородного газа.
Соответствующие действия вызваны вступлением в силу указа президента Украины о санкциях против России, сообщает enkorr.
По словам источника в УЗ, цистерны, которым запретили въезд, принадлежали российским компаниям, фигурирующих в "черном списке".
Кроме того, был развернут ряд полувагонов, собственники которых также попали под санкции.
В издании отмечают, что прямой импорт российского СУГ в Украину осуществляет швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. Среднемесячный объем поставок составляет примерно 40 тыс. тонн или около 30% рынка в январе-мае 2018 года.
Покупателями в Украине выступают крупнейшие трейдеры и розничные сети: ОККО, WOG, БРСМ-Нафта, КЛО, "Автотранс", GT-Group и другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.
Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.