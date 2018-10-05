Санкции США ударили: вскрылся крупный провал России с поставкой истребителей Индонезии

Новые ограничительные меры США против России, которые планируется ввести в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), повлияли на поставки Индонезии российских истребителей Су-35.

Такую информацию обнародовал "Коммерсант" со ссылкой на источники, в Джакарте ожидали поступления первой из 11 машин уже в октябре, но США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры.

"Есть сложности и у российской стороны: при реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато для него тяжелыми последствиями, поскольку в США расценят этот кредит как сотрудничество с "Рособоронэкспортом" и введут против банка санкции", - сказано в материале.

По информации источников издания, договор на поставку 11 истребителей Су-35 сохранил свою юридическую силу, но его реализация будет отсрочена из-за санкций. Ограничительные меры могут быть наложены за сотрудничество с "Рособоронэкспортом" как на Индонезию, так и на контрагентов спецэкспортера российских вооружений.

Издание отмечает, что Индонезия подписала контракт на эскадрилью Су-35 в феврале 2018 года. Сами переговоры шли три года. Контракт оценивается в $1,154 млрд, из которых примерно половина (около $570 млн) приходится на встречные поставки продукции невоенного назначения (каучук, пальмовое масло и т. д.).

При этом поставка самолетов должна быть завершена в течение двух лет с момента подписания контракта. При этом вероятные санкции США создают сложности с выдачей кредита России на реализацию индонезийского контракта. К тому же, даже среди российских банков "нет желающих попасть под вторичные санкции США" за сотрудничество с "Рособоронэкспортом".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая часть так называемых адских санкций США против России из-за отравления Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Этот пакет включал запрет на оказание внешней помощи РФ, на продажу оружия и финансирование сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

13 сентября Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России. Они затрагивают 155 физических лиц и 44 организации.