США сделали последний шаг, чтобы остановить "Северный поток-2"

Сенат (верхняя палата Конгресса США) включил новые санкции против российского газопровода в обход Украины "Северный поток – 2" в проект оборонного бюджета.

Об этом сообщил сенатор-республиканец Стив Вомак у себя в Twitter. Под санкции должны попасть не только строители газопровода, но связанные с ним порты, юристы и страховые компании.

"(Президент РФ Владимир. - Ред.) Путин хочет использовать газопровод "Северный поток – 2" в качестве инструмента давления. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь тем, что стал соавтором санкций, чтобы остановить его строительства, и аплодирую Сенату за включение этого приоритета в бюджет национальной обороны", – отметил он.

США внесли санкции в оборонный бюджет Twitter Стива Вомака

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

В настоящее время "Северный поток-2" предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2020-го – начале 2021 года. Достроить осталось менее 10% магистрали, но этому препятствуют многочисленные проблемы.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

В Германии призвали ответить на такие действия Вашингтона санкциями как в отношении авторов американских ограничительных мер, так и в виде пошлин на сжиженный природный газ из США.

20 июня стало известно, что "Газпром" переписал свое судно "Академик Черский" на действующий в России фонд STIF. Таким образом компания нашла способ достроить "Северный поток-2".