''Санкции США не сравнятся'': названо самое страшное оружие против экономики России

В России внутренняя политика властей является самым страшным оружием, которое применяется против российской экономики и санкции с этим не сравнятся.

"Я имею ввиду общую политику враждебности, непредсказуемости, атаки на бизнес, монополизации в руках привилегированных монополистов и государства. Для страны с таким уровнем доходов как Россия, коррупция на чудовищном уровне! Весь этот комплекс разрушает российскую экономику и останавливает развитие", – заявил эксперт экономической программы Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан в интервью "ДС".

По его словам, такие действия российских элит влияют на экономику намного сильнее, чем любое внешнее воздействие.

В то же время Мовчан считает, что технологические санкции США против РФ болезненные, но не смертельны с точки зрения развития.

"Американцы не готовы вводить что-то серьезное. Есть запрет на поставки технологий и со временем, это подействует на российскую экономику. Но, во-первых, это со временем, а во-вторых, Россия – это страна, которая в свое время сумела скопировать технологии производства ядерного и водородного оружия... Поэтому Россия сможет скопировать западные технологии, в том числе в нефтедобыче или в нефтеразведке, если будет поставлена такая задача", – резюмировал эксперт.

Напомним, 8 августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Документ требует свести в единую систему все уже введенные ранее ограничительные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа России выдвинули три требования для снятия нового пакета "адских санкций". 27 августа вступила в силу первая часть санкций США.