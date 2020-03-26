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26 марта • обновлено в 16:27
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Санкции с России могут снять: генсек ООН обратился к G20

5.3т
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны, в том числе и Россию.

Об этом говорится в его письме к лидерам G20, передает "Интерфакс-Украина".

"Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с Covid-19. Это время для солидарности, а не для изолирования", - подчеркнул Гутерреш.

Генсек ООН Антониу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерреш

5.ua

Он призвал лидеров G20 "снять ограничения на трансграничную торговлю, которые влияют на доставку медицинского оборудования, медикаментов и других предметов первой необходимости для борьбы с эпидемией".

"Мы должны создать условия и мобилизовать ресурсы, необходимые для обеспечения того, чтобы развивающиеся страны имели равные возможности для реагирования на этот кризис", - заявил Гутерреш.

По его словам, "все, что не соответствует этому обязательству, приведет к пандемии апокалиптических масштабов, которая затронет всех нас". "Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров", - добавил Гутерреш.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
ООН санкции
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
На украишке коронавирусомор с дефолтомором без всяких санкций, а даже с помощью #всегомира. А Россия справится!
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Никаких снятия санкций с этих режимов не может быть только ити до конца хотят жрать верните Крым хотят медикаменты верните домбасяо тогда посмотрим как быть дальше
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hunt andres
hunt andres
Литвиненко Александр, Забудь, убогий)
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Болото страна балаболов... То санкции палезны, то призывают снять их. То борются с нищетой, то нищих становится с каждым годом больше. Я уже начинаю верить в то что плешивый и вправду завербован и делает все в интересах пендосов. Вот реально если омерика главный враг, то чем он ей навредил за 20 лет? Накачал наличкой их банки? Создал образ врага которого Америка ставит на место и при этом выглядит авторитетной? Америка живёт всё лучше, а расея просто поддерживает существование.
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