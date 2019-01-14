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МирСпорт

/Новости экономики

Санкции с России снимут? США внезапно проявили жесткость

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Сенат США не поддержит снятие санкций с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", которые принадлежат российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Такое заявление сделал американский сенатор-демократ Марк Уорнер, передает CNN. По его словам, демократы и республиканцы проголосуют за отмену снятия этих санкций.

Он также добавил, что Дерипаска "все еще обладает контролем над компаниями".

Уорнер подчеркнул, что в настоящее время неподходящий момент для снятия санкций с российских компаний из-за "новых фактов" о контактах президента США Дональда Трампа с Россией.

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Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Getty images

Ранее министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

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Тема
Санкции против России
Персона
Олег Дерипаска
Место
Россия
Теги
санкции РоссияСША
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Амеры тупо троллят лишнехромосомных)
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Дейман Алон
Дейман Алон
Американцы, в отличие от пидороссов, держат слово!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Дейман Алон, так свiдомому бидлу опять тарифы на все поднимут!
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