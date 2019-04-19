"Нефтяной" удар России: взлетят ли цены на бензин и что грозит Украине

Россия заявила об ограничениях на поставки нефти и нефтепродуктов в Украину. Параллельно руководство РФ отказывается от украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

По экспертным оценкам, цена такого решения Москвы для Украины слишком высока, ведь наша страна потерпит миллиардные убытки.

Что будет дальше и стоит ли ждать скачка цен на бензин — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Россия ввела санкции против Украины в энергетическом секторе. Под ограничения подпадают поставки нефти, нефтепродуктов и других товаров;

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, это ответ на санкции от украинского Кабмина неделей ранее;

Эксперты отмечают, несмотря на агрессию РФ, отечественные предприятия сильно зависят от российских энергоресурсов. Если решение вступит в силу в полной мере, это может сильно ударить по отечественной экономике.

Что попало под запрет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об установке запрета на экспорт в Украину нефтепродуктов. Также он касается и отдельных товаров из Украины. Уже с 1 июня РФ будет ввозить в Украину уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям. То есть Москва сможет регулировать объем энерготоваров в Украину.

"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", — заявил глава правительства.

Дмитрий Медведев

Кроме того, под запрет попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры. Постановление со списком запрещенных товаров уже опубликовано на сайте российского правительства.

Свое решение Медведев аргументировал тем, что несколько дней назад Кабинет министров Украины первым ввел ограничения против РФ. Речь идет о санкциях от 10 апреля, которые предусматривают эмбарго на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также электрические проводники на напряжение свыше 1000 В.

Еще одним постановлением под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей и так далее.

Украину ждут огромные убытки?

Как не парадоксально, но на 5 год войны Украина очень зависима от энергоресурсов из России. Если Москва пойдет на кардинальную энерговойну, нашу страну ждут проблемы.

“Они не запрещают ввоз продукции, они дают себе право регулировать экспорт в тех областях, которые болезненны для Украины. Речь идет об угле, нефтепродуктах. Тут большая зависимость от России. Если они полностью откажут в экспорте, наступит полномасштабный кризис на рынке энергопродуктов и угля”, — пояснил OBOZREVATEL директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

Аналогичной позиции придерживается и партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Частично Украина может заменить российскую нефть поставками в относительно небольших объемах из Азербайджана (через Одессу), из Литвы с Латвией, Польши и Венгрии, но это не будет сопоставимо с российским экспортом.

“Могу только сказать, что для российских экспортеров потери нулевые (дефицита спроса на российские энергоносители нет). Для Украины удар тяжелый. Нефть и нефтепродукты из России — 41% украинского импорта этих товаров. А если добавить импорт (37%) из Беларуси, то есть тоже фактически из России, то совсем плохо”, — считает эксперт.

Больнее всего на такое решение отреагирует тяжелая промышленность, которая так и не переориентировалась на других поставщиков товаров за время войны. Еще один логичный вопрос в контексте российских санкций — взлетят ли цены на бензин в Украине?

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"Сейчас это вряд ли повлияет на стоимость бензина. Другой вопрос — это подорожание нефти в мире. Вот это да, может поднять цены", — пояснил Дмитрий Марунич.

Во-первых, ограничения вступят в силу лишь летом. Во-вторых, правительство России не запрещает (как указано выше), а лишь получает возможность регулировать объем продукции.

Таким образом создается определенный рычаг давления на украинскую экономику. А объемы продукции, поставляемой из России, составляют сотни миллионов долларов.

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