В США не приняли решения по "адским" санкциям против России: названа причина

Комитет Сената США по международным отношениям в среду, 11 декабря, не рассмотрел новые "адские" санкции против России из-за отсутствия на заседании автора инициативы республиканца Линдси Грэма.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что дату голосования перенесли, вероятнее всего, уже на 2020 год.

Отметим, речь идет о законе "О защите американской безопасности от кремлевской агрессии" от 2019 года, известный как DASKA. В нем предлагается ввести санкции "из ада" против России за вмешательство в выборы в 2016 году.

В США не приняли решения по "адским" санкциям против РФ

Документ был представлен в феврале Грэмом и демократом Бобом Менендесом.

В Сенате заявили, что комитет отложил рассмотрение законопроекта, потому что Грэм председательствовал в этот день на слушаниях в Судебном комитете.

Глава комитета по международным отношениям Джим Риш сказал, что комиссия рассмотрит документ на следующей неделе. Однако, учитывая то, что законодатели должны покинуть Вашингтон на следующей неделе, чтобы провести отпуск в конце года, голосование может пройти уже в 2020.

Санкции DASKA будут включать ограничения для: российских банков, которые поддерживают усилия по вмешательству в иностранные выборы; киберсектора страны; лиц, которые, как считается, "способствуют прямой или косвенной поддержке незаконной и коррупционной деятельности от имени (президента России Владимира) Путина".

Также ограничительные меры предусмотрены и для нефтегазового сектора России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские законодатели включили в проект оборонного бюджета пункт о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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