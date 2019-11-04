Вслед за ЕС: Украина и еще 3 страны нанесли новый санкционный удар по России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Европейского Союза о продлении до марта 2020 года персональных санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России и Украины.

Об этом сказано в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, обнародованном в понедельник, 4 ноября, пишет "Европейская правда".

"Страны – кандидаты (на вступление в ЕС – Ред.) Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – отметила Могерини.

Украина и еще 3 страны нанесли санкционный удар по России 24 канал

Санкционные меры ЕС предусматривают замораживание активов и ограничения на въезд.

Напомним, 12 сентября Совет ЕС продлил ограничительные меры против лиц и компаний за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на пол года до 15 марта 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее некоторые норвежские политики потребовали отмены антироссийских санкций, потому что считают россиян "хорошими соседями".

14 октября Европейский Союз продлил до 16 октября 2020 года санкции в отношении России за распространение химического оружия.

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