Санкции против России поддержали новые страны: список

Четыре страны - Черногория, Албания, Норвегия и Украина – присоединились к санкциям, которые Евросоюз ввел против РФ за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщается на сайте Европейского Совета.

Санкции против России Обозреватель

"28 января 2020 года Совет ЕС принял решение (CFSP) 2020/120 в дополнение к решению 2014/145/CFSP. Это решение дополняет лист персон, учреждений и организаций, на которых распространяются ограничительные меры, определенные приложением к решению 2014/145/CFSP, путем включения семи персон, которые были привлечены к организации Российской Федерацией так называемых местных выборов 8 сентября в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и в городе Севастополе в Украине. Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской зоны свободной торговли и Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этой декларации", - говорится в сообщении.

Упомянутые страны приняли обязательства привести национальную политику в соответствие с принятым решением Совета ЕС. Евросоюз принял во внимание такие обязательства и приветствует их.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты будут сохранять санкции в отношении Крыма до тех пор, пока Россия не откажется от него.

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали санкции против России

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!