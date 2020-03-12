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12 марта • обновлено в 16:00
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Санкции против России поддержали новые страны: список

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Четыре страны - Черногория, Албания, Норвегия и Украина – присоединились к санкциям, которые Евросоюз ввел против РФ за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщается на сайте Европейского Совета.

Санкции против России

Санкции против России

Обозреватель

"28 января 2020 года Совет ЕС принял решение (CFSP) 2020/120 в дополнение к решению 2014/145/CFSP. Это решение дополняет лист персон, учреждений и организаций, на которых распространяются ограничительные меры, определенные приложением к решению 2014/145/CFSP, путем включения семи персон, которые были привлечены к организации Российской Федерацией так называемых местных выборов 8 сентября в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и в городе Севастополе в Украине. Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской зоны свободной торговли и Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этой декларации", - говорится в сообщении.

Упомянутые страны приняли обязательства привести национальную политику в соответствие с принятым решением Совета ЕС. Евросоюз принял во внимание такие обязательства и приветствует их.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты будут сохранять санкции в отношении Крыма до тех пор, пока Россия не откажется от него.

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали санкции против России

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Тема
Санкции против России
Место
Украина
Тег
санкции
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
все любят расейку! кто еще не пинал скрепную смехдержавку? становитесь в очередь за Украиной!
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hunt andres
hunt andres
Теперь точно, пиззец Рашке))))))
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Кац предлагает сдаться!
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