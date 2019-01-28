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ЕС может снять санкции с России: названо неожиданное условие

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Выход Великобритании из состава ЕС приведет к ослаблению санкций против России. Это произойдет буквально сразу же после Brexit.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт-международник Руслан Осипенко. По его словам, без Британии континентальная Европа будет лучше договариваться с Россией.

"Также ожидается экономическое ослабление европейцев, ведь ВВП Британии второй после немецкого. И также ослабление безопасности, потому что Британия – это ядерное государство", – перечислил прочие угрозы Осипенко.

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Он уверен, что отход Англии от союза континентальных европейских стран ослабляет Европу в плане обороны. Ведь именно Британия тратила на оборону самые крупные средства. Фактически вместе с Францией они накрывали "зонтиком" всех европейцев и противостояли России.

ЕС может снять санкции с России: названо неожиданное условие

"Поэтому как только произойдет Brexit и состоится сближение Британии с США, европейцы сразу начнут искать диалог с Россией", – подвел итог международник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

  • 25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

  • 15 января 2019 года британский парламент проголосовал против соглашения с ЕС по Brexit, которое было предложено правительством премьер-министра Терезы Мэй. Теперь Соединенное Королевство ожидает "жесткий" выход из альянса, который подразумевает выход Великобритании, разрывая договоренности с ЕС.

  • 16 января парламент Британии отклонил предложение выразить недоверие правительству премьер-министра Терезы Мэй. В то же время вопрос Brexit остается нерешенным, так как ни один из вариантов поведения в отношении Евросоюза не имеет поддержки твердого большинства.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Санкции против РоссииПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVBrexit
Персона
Руслан Осипенко
Место
Великобритания
Теги
Россиясанкции
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЭТИ ФЕЙКИ УЖЕ ПУСТЬ ЛАПТЕЙ РАДУЮТ , УМНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ ЭТОТ БРЕД ОСТОПИЗДЕЛ
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Фактически вместе с Францией они накрывали "зонтиком" всех европейцев и противостояли России......А я думал украина европу защищает))))))
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