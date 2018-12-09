Санкции против России: Луценко анонсировал мощный удар Украины

Санкции в отношении активов России на территории Украины необходимо ввести до момента деоккупации.

Об этом в воскресенье, 9 декабря, в интервью одному из украинских телеканалов заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает УНН.

"Необходимо в введении военного положения принять решение СНБО о введении санкций в отношении активов РФ на территории Украины", — заявил он, отметив, что речь не идет об "отжимании бизнеса".

"Закон о санкциях четко говорит, что введением санкций является временное ограничение права человека распоряжаться и пользоваться принадлежащим ему имуществом. Считаю, что это необходимо ввести в деоккупации Украины", — добавил Луценко.

Юрий Луценко

Напомним, в отдельных областях Украины ввели военное положение 26 ноября из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 10 декабря президент Петр Порошенко подпишет закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".