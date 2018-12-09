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МирСпорт

/Новости экономики

Санкции против России: Луценко анонсировал мощный удар Украины

4.2тЧитать материал на украинском

Санкции в отношении активов России на территории Украины необходимо ввести до момента деоккупации.

Об этом в воскресенье, 9 декабря, в интервью одному из украинских телеканалов заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает УНН.

"Необходимо в введении военного положения принять решение СНБО о введении санкций в отношении активов РФ на территории Украины", — заявил он, отметив, что речь не идет об "отжимании бизнеса".

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"Закон о санкциях четко говорит, что введением санкций является временное ограничение права человека распоряжаться и пользоваться принадлежащим ему имуществом. Считаю, что это необходимо ввести в деоккупации Украины", — добавил Луценко.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

Напомним, в отдельных областях Украины ввели военное положение 26 ноября из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 10 декабря президент Петр Порошенко подпишет закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском мореСанкции против России
Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кугут, а чё те не спится-то?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Луценко потужился - и нанёс потужный удар! :-) А шо у него морда плачущая? Запор случился или шаровары переполнились? :-)
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Мир Миру
Мир Миру
Трубицын Александр, "Путін – сволота, і нічого з цим не зробиш", - заявив Станіслав Боклан"Але ж він дійсно сволота!", - погодилася Соколова. "Сволота", - повторив актор. :-)))))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, по-моему, этому дебилу цапьё кокса отгрузило, бо шо-та кроет его, как-то подозрительно
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