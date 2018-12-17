МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Москва перешла границу": Гройсман обратился к ЕС с мощным заявлением

1.2тЧитать материал на украинском

Украина и Европейский союз должны консолидировать международное давление на Россию и усиливать политику санкций из-за ее агрессии в Черном море.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, передает пресс-служба Кабмина.

"Мы ценим готовность наших партнеров в ЕС поддержать Украину в условиях новой агрессии Российской Федерации в Азовском и Черном морях. Именно поэтому нужна консолидация международного давления и усиление санкций против РФ, прежде всего с целью освобождения захваченных Россией 24 украинских моряков и трех военных судов. Москва перешла границу. Реакция ЕС на агрессию России в Азовском море должна быть комплексной и более решительной", — сказал украинский премьер.

Гройсман и Могерини

Гройсман и Могерини

kmu.gov.ua

В свою очередь, Могерини отметила, что ЕС будет поддерживать Украину, и недавнее решение Совета ЕС о продлении санкций — подтверждение этой позиции.

Новости
"Путин не останется безнаказанным": Портников прояснил санкционный удар ЕС

Помимо этого, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы проведения реформ в Украине и дальнейшие ориентиры экономической политики украинского правительства, а также ряд антикоррупционных мер, прежде всего по полноценному старту работы Антикоррупционного суда.

Гройсман и Могерини

Гройсман и Могерини

kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря ЕС продлил санкции против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир ГройсманФедерика Могерини
Место
Украина
Теги
санкции Европейский СоюзУкраинаКерченский пролив
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Аж дух захватывает от мощи.В ЕС обосрались от страха и побежали вводить санкции.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Европа в ответ сказала: Хохлы разбирайтесь сами. В 2019 вы нас прекратите шантажировать транзитом и сдохните
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги