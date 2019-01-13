Санкции против Дерипаски снимут? В США неожиданно пошли против Трампа из-за России

Демократы в Сенате США настояли на скорейшем голосовании по резолюции, которая не одобряет решение администрации Трампа об ослаблении санкций в отношении трех российских компаний, связанных с олигархом Олегом Дерипаской.

По данным Reuters, к такому шагу призвал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.

"Я пришел к выводу, что предложение Министерства финансов является ошибочным и не может в достаточной степени ограничить контроль и влияние Олега Дерипаски над этими компаниями, и Сенат должен предпринять шаги, чтобы заблокировать эти ошибочные действия администрации Трампа и сохранить эти санкции", - заявил Шумер.

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 10 января, министр финансов США Стивен Мнучин настоял на том, чтобы администрация Трампа сохраняла жесткий контроль над компаниями, связанными с Дерипаской, несмотря на решение ослабить ограничения.

Мнучин заявил, что фирмы столкнутся с последствиями, включая повторное введение санкций, если они не будут соблюдать условия.

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