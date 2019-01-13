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Санкции против Дерипаски снимут? В США неожиданно пошли против Трампа из-за России

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Демократы в Сенате США настояли на скорейшем голосовании по резолюции, которая не одобряет решение администрации Трампа об ослаблении санкций в отношении трех российских компаний, связанных с олигархом Олегом Дерипаской.

По данным Reuters, к такому шагу призвал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.

"Я пришел к выводу, что предложение Министерства финансов является ошибочным и не может в достаточной степени ограничить контроль и влияние Олега Дерипаски над этими компаниями, и Сенат должен предпринять шаги, чтобы заблокировать эти ошибочные действия администрации Трампа и сохранить эти санкции", - заявил Шумер.

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Санкции против Дерипаски снимут? В США неожиданно пошли против Трампа из-за России

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 10 января, министр финансов США Стивен Мнучин настоял на том, чтобы администрация Трампа сохраняла жесткий контроль над компаниями, связанными с Дерипаской, несмотря на решение ослабить ограничения.

Мнучин заявил, что фирмы столкнутся с последствиями, включая повторное введение санкций, если они не будут соблюдать условия.

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Персоны
Олег ДерипаскаСтивен Мнучин
Место
США
Теги
санкции РоссияСШАНовости России
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Десантный корабль-док ВМС США USS Fort McHenry покинул Чёрное море и через пролив Босфор и Дарданеллы направился в Средиземное. "Мощный сигнал" Путину оказался слабым пуком. Дня 2-3 пробыли. К свинорылым они даже не зашли. Только к румынам. И к Крыму даже не подходили.
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