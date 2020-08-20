Санкции против Беларуси не будут схожи на российские – прогноз

Санкции ЕС против Беларуси не будут похожи на российские.

Возможные санкции ЕС против Беларуси, скорее всего, не затронут ключевые секторы экономики страны и вряд ли будут схожи с санкциями в отношении России.

Такой прогноз обнародовало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, передает "Интерфакс-Украина".

"Хотя мы не ожидаем санкций, сходных с теми, которые ограничивают доступ России к внешнему финансированию, или нацеленных на ключевые секторы экономики, введение дополнительных санкций может ограничить возможности привлечения внешнего финансирования, например, от международных финансовых организаций, в ближайшей перспективе", – говорится в сообщении.

Fitch напоминает, что существующие санкции ЕС нацелены на нескольких представителей белорусских органов власти и запрещают продажу оружия стране.

Отмечается, что дальнейшее ухудшение политической ситуации и доверия внутри страны может привести к сильнейшей девальвации белорусского рубля. К тому же массовые страйки на предприятиях могут негативно сказаться на улучшениях макроэкономической стабильности, достигнутых в последние годы благодаря повышению согласованности монетарной и фискальной политики и политики в области заработной платы.

Забастовки в ключевых секторах экономики могут дополнительно сказаться на перспективах роста, которые в этом году уже испытали негативное влияние коронавируса и цен на нефть. Согласно прогнозу Fitch на конец июня, ВВП Беларуси сократится на 5% в 2020 году, а затем, в 2021 году, возобновит рост, который составит 3,2%.

Агентство напоминает, что проблем с кредиторами быть не должно, поскольку они находятся в хороших отношениях с Александром Лукашенко, занимавшего пост президента Беларуси пять сроков подряд.

"Основными кредиторами Беларуси являются Россия и Китай, которые одними из первых направили президенту (Александру. - Ред.) Лукашенко поздравления с результатами выборов", – отмечает Fitch.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз не признал победу Лукашенко на выборах президента Беларуси.

ЕС решил ввести санкции против Беларуси в связи с жесткими разгонами акций протеста после фальсификации результатов выборов президента.

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