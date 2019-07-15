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Просто бизнес? Страна-союзник Путина внезапно подыграла России

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Германия в 2018 году продала в Россию товаров на 25,9 млрд евро - это более чем на 130 млн евро выше, чем годом ранее. И это несмотря на санкции, принятые против страны-агрессора.

Об этом сказано в ответе правительства ФРГ на запрос одного из депутатов бундестага, сообщает Deutsche Welle. Как сказано в документе, показатели экспорта отражают "в значительной мере развитие конъюнктуры в Российской Федерации".

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В 2012 году, по данным правительства ФРГ, совокупный показатель немецкого экспорта в Россию составлял 38,1 млрд евро, в 2013 году - 35,8 млрд евро.

Немецкий экспорт в Россию рухнул после введения европейских санкций в июле 2014 года. В 2016 году его объемы снизились до 21,6 млрд евро в 2016 году. А 2017 году он вновь начал расти.

Германия нарастила торговлю с Россией

Германия нарастила торговлю с Россией

Getty

Изначально Евросоюз наложил санкции на РФ сроком на один год в июле 2014 года - в ответ на ее агрессию в Украине. В сентябре 2014 года они были усилены и продлевались несколько раз. Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной раз санкции против РФ Евросоюз продлил в июне 2019 года. Также ограничения на российские капиталы наложил Конгресс США - за вмешательство России в американские выборы.

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Тема
Санкции против России
Теги
санкции Россия Евросоюз
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Пока нормальные страны занимаются бизнесом, самая древняя нация скачет и кричит Путин х...ло и весьмирснами))))))))) И не о чем не догадывается)))))
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Чан Джеки
Чан Джеки
шредерский-меркельский синдикат оплачиваетси кремлевской коротышкой в работе.
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