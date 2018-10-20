Санкции не действуют: Россия придумала, как получить выгоду от обвала рубля

В результате нового санкционного пакета США у России оказалась дорогая нефть и дешевая валюта, и эта комбинация идет на пользу ее экономике.

Такое мнение высказала журналистка The Wall Street Journal Авантика Чилкоти в своей последней статье. Она подчеркнула, что с середины августа нефть подорожала почти на 14%, главным образом, из-за предстоящего возобновления американских санкций против Ирана.

"Между тем рубль подешевел на 15% с апреля, когда Вашингтон ввел против России санкции за предполагаемое вмешательство в выборы в США и другие агрессивные действия", - написала она.

Таким образом, сказано в материале, когда цена нефти растет, доллары стоят больше после конвертации в слабый рубль.

"Для России намного выгоднее дорогая нефть и слабый рубль, потому что, с точки зрения бюджета, это двойной положительный фактор", - пояснил портфельный менеджер Aberdeen Standard Investments Виктор Жабо.

Журналистка отметила, что риск для США состоит в том, что санкции не оказывают задуманного эффекта, учитывая, как реализуется сочетание слабого рубля и высоких цен на нефть.

Отмечается, что в конце прошлого года баррель нефти приносил российским продавцам немногим больше 3,835 рубля, теперь же каждый баррель приносит 5,262 рубля. "Роснефть" во втором квартале отчиталась о почти 50% росте выручки.

"Согласно Société Générale, санкции помогают стране также сокращать свой внешний долг в то время, когда задолженность правительства и компаний начала расти. Это происходит как в связи с тем, что падение рубля удерживает эмитентов от взятия на себя долларовых обязательств, так и на фоне опасений, что США наложат санкции на торговлю российскими долларовыми облигациями", - пишет Чилкоти.

Опрошенные журналисткой аналитики считают, что Россия впечатляюще адаптировалась к низким ценам на нефть и санкциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ. При этом США могут ввести второй пакет "адских санкций", которые ударят по России и рублю еще сильнее.