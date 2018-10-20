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МирСпорт

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Санкции не действуют: Россия придумала, как получить выгоду от обвала рубля

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В результате нового санкционного пакета США у России оказалась дорогая нефть и дешевая валюта, и эта комбинация идет на пользу ее экономике.

Такое мнение высказала журналистка The Wall Street Journal Авантика Чилкоти в своей последней статье. Она подчеркнула, что с середины августа нефть подорожала почти на 14%, главным образом, из-за предстоящего возобновления американских санкций против Ирана.

"Между тем рубль подешевел на 15% с апреля, когда Вашингтон ввел против России санкции за предполагаемое вмешательство в выборы в США и другие агрессивные действия", - написала она.

Таким образом, сказано в материале, когда цена нефти растет, доллары стоят больше после конвертации в слабый рубль.

"Для России намного выгоднее дорогая нефть и слабый рубль, потому что, с точки зрения бюджета, это двойной положительный фактор", - пояснил портфельный менеджер Aberdeen Standard Investments Виктор Жабо.

Журналистка отметила, что риск для США состоит в том, что санкции не оказывают задуманного эффекта, учитывая, как реализуется сочетание слабого рубля и высоких цен на нефть.

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Отмечается, что в конце прошлого года баррель нефти приносил российским продавцам немногим больше 3,835 рубля, теперь же каждый баррель приносит 5,262 рубля. "Роснефть" во втором квартале отчиталась о почти 50% росте выручки.

"Согласно Société Générale, санкции помогают стране также сокращать свой внешний долг в то время, когда задолженность правительства и компаний начала расти. Это происходит как в связи с тем, что падение рубля удерживает эмитентов от взятия на себя долларовых обязательств, так и на фоне опасений, что США наложат санкции на торговлю российскими долларовыми облигациями", - пишет Чилкоти.

Опрошенные журналисткой аналитики считают, что Россия впечатляюще адаптировалась к низким ценам на нефть и санкциям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ. При этом США могут ввести второй пакет "адских санкций", которые ударят по России и рублю еще сильнее.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Объекты
РоссияСШАНефтегаздобычадолларсанкции
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Васильичь Козимир
Васильичь Козимир
Что вы пишите, у свидомых кровь из глаз ручьём бежит. Пуканы вообще не закрываются. Дохлая анаконда порномарио уже никого не спасает. Остался только один томос, правда никто не знает нахер он нужен и как поможет. СУГСА больше СУГСА.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Мычащему рагульскому стаду многие умные люди говорят,хлопци,ждалка в попке лопнет скорей у нэзалежной,чем вы пидоры дождетесь""пиздеца рашки"",хули,рагуль он этим и отличается от нормального человека,это тупость и ослиное упрямство,нищая ,засраная ,немытая давно рагулия,решила ""победить""экономически великую страну,такое может прийти в воспаленное сознание тупой прыгающей мрази,пострадавшим калекам революции быдлости.
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Галкина Елена
Галкина Елена
Внешний долг России - один из самых маленьких в мире... Эксперт - о чём это? Россия - 19,41%, Украина - 92,31 - % к ВВП - 2018год.
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