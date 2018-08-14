Возьмутся за Путина: в США обнародовали законопроект о санкциях "из ада"

Конгресс США опубликовал законопроект так называемых санкций "из ада", которые планируют ввести против семи банков и госдолга России. Текст законопроекта есть на сайте Конгресса.

Санкции предлагается ввести в отношении "Внешэкономбанка" (ВЭБ), "Сбербанка", "ВТБ банка", "Газпробанка", "Банка Москвы", "Россельхозбанка" и "Промсвязьбанка".

В частности, американским гражданам в случае принятия законопроекта будет запрещено совершать сделки, которые смогут как-либо повлиять на госдолг России. Также банки, обозначенные в документе, не смогут проводить различные долларовые расчеты в банках США через корреспондентские счета.

В тексте законопроекта говорится о предложении "наказывать российские власти за производство и применение химоружия" из-за сознательного использования нервно-паралитического вещества "Новичок" во время покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В документе подчеркивают необходимость подготовки доклада о личных активах и состоянии президента России Владимира Путина. Также указывается, что нужно определить является ли Россия страной-спонсором терроризма.

Помимо этого, в США собираются ограничить импорт Россией урана и ввести селекторальные санкции против лиц, замешанных в киберпреступлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Солсбери, которые вступят в силу 22 августа. Соответствующие меры будут разделены на два пакета.

Документ требует свести в единую систему все уже введенные ранее ограничительные меры. Он содержит крайне жесткое предложение по рассмотрению США вопроса о признании РФ государством, спонсирующим терроризм.

Из-за этого рубль уже несколько дней падает по отношению к доллару. 13 августа, курс американской валюты на открытии торгов на Московской бирже превысил отметку в 68 рублей и достиг максимального уровня с апреля 2016 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что дальнейшее усиление экономических санкций против России будет расцениваться как объявление экономической войны. При этом он заверил, что Россия будет вынуждена отвечать экономическими, политическими или иными методами.