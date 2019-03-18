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Самый длинный в мире: Boeing представил новый пассажирский самолет

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Американская корпорация Boeing презентовала самый длинный пассажирский самолет в мире – дальнемагистральный лайнер 777-9X.

Презентация состоялась в закрытом режиме на предприятии компании в городе Эверетт, штат Вашингтон, передает CNN.

Boeing 777-9X оборудован новейшими двигателями GE9X, крупнейшими в мире авиационными силовыми установками, а также композитным крылом.

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В зависимости от версии авиалайнера его длина будет составлять до 77 метров, размах крыла – 71,6 метра.

Максимальный взлетный вес самолета – 351,5 тонны. Авиалайнер сможет выполнять рейсы на расстояние свыше 14 тысяч километров.

В зависимости от версии Boeing будет перевозить от 400 до 425 пассажиров.

Самый длинный в мире: Boeing представил новый пассажирский самолет

Twitter Sam Chui

Самый длинный в мире: Boeing представил новый пассажирский самолет

Twitter Sam Chui

Самый длинный в мире: Boeing представил новый пассажирский самолет

Twitter Sam Chui

Самый длинный в мире: Boeing представил новый пассажирский самолет

Twitter Sam Chui

Напомним, что ранее американская корпорация отказалась от проведения презентации новейшего самолета Boeing 777X из-за крушения пассажирского лайнера в Эфиопии. Запланированная на 13 марта презентация лайнера была отложена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Эфиопии. На борту находились граждане 33 стран. Это была уже вторая смертельная катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX.

  • 13 марта решение о запрете использования Boeing 737 MAX приняло руководство Канады. В стране запретили коммерческие и пассажирские перелеты.

  • За день до этого все полеты этой модели приостановило Европейское агентство авиационной безопасности. Запрет коснулся всех стран-участниц ЕС. Аналогичный шаг приняли и в Украине.

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Место
США
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