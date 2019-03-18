Самый длинный в мире: Boeing представил новый пассажирский самолет

Американская корпорация Boeing презентовала самый длинный пассажирский самолет в мире – дальнемагистральный лайнер 777-9X.

Презентация состоялась в закрытом режиме на предприятии компании в городе Эверетт, штат Вашингтон, передает CNN.

Boeing 777-9X оборудован новейшими двигателями GE9X, крупнейшими в мире авиационными силовыми установками, а также композитным крылом.

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В зависимости от версии авиалайнера его длина будет составлять до 77 метров, размах крыла – 71,6 метра.

Максимальный взлетный вес самолета – 351,5 тонны. Авиалайнер сможет выполнять рейсы на расстояние свыше 14 тысяч километров.

В зависимости от версии Boeing будет перевозить от 400 до 425 пассажиров.

Twitter Sam Chui

Twitter Sam Chui

Twitter Sam Chui

Twitter Sam Chui

Напомним, что ранее американская корпорация отказалась от проведения презентации новейшего самолета Boeing 777X из-за крушения пассажирского лайнера в Эфиопии. Запланированная на 13 марта презентация лайнера была отложена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Эфиопии. На борту находились граждане 33 стран. Это была уже вторая смертельная катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX.

13 марта решение о запрете использования Boeing 737 MAX приняло руководство Канады. В стране запретили коммерческие и пассажирские перелеты.

За день до этого все полеты этой модели приостановило Европейское агентство авиационной безопасности. Запрет коснулся всех стран-участниц ЕС. Аналогичный шаг приняли и в Украине.

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