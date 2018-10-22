Самый длинный морской мост в мире введут в эксплуатацию: названа дата

В Китае откроют самый длинный морской мост в мире, который строили с 2009 года. Полноценное движение автотранспорта по мосту Гонконг – Чжухай – Макао начнется 24 октября.

Как передает "Лига.net", мост общей протяженностью 55 км является самым длинным в мире, проходящим над морем. В него входит тоннель протяженностью 7 км и искусственные острова. Общая длина морской части моста составляет 22,9 км.

Строительство объекта велось с 2009 года. Тоннель и участки с вантовыми мостами были сооружены для того, чтобы обеспечить проход крупнотоннажных морских судов. Благодаря мосту путешествие из Гонконга в Чжухай сократится с 3 часов до 30 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября оккупанты запустили движение грузового транспорта на Крымском мосту. Событие вызвало шквал насмешек в сети.

Также в сети опубликовали видео, на котором зафиксировано, как от незаконно построенного оккупантами Крымского моста съехал в воду фрагмент пролета железнодорожной части.