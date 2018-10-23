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Самый длинный морской мост в мире открыли: зрелищные фото и видео

14.3тЧитать материал на украинском

Во вторник, 23 октября, в Китае открыли самый длинный и прочный морской мост в мире, соединяющий Гонконг и Макао с китайским городом Чжухай. Строительство моста началось в 2009 году. В сети уже опубликованы зрелищные фото и видео нового моста.

Как передает Reuters, председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в церемонии открытия в городе Чжухай вместе с высшими должностными лицами Гонконга и Макао.

55-километровый мост изначально планировали открыть в 2016 году, однако по причине задержки строительства, эту дату перенесли на вторую половину 2018 года. Мост устроен таким образом, что сможет выдерживать землетрясения магнитудой 8 баллов, тайфуны и супертяжелые грузовики (что в 4,5 раза превосходит прочность моста Золотые Ворота в Сан-Франциско).

Самый длинный морской мост в мире открыли: зрелищные фото и видео

Самый длинный морской мост

cnn.com

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Как отмечает CNN, сторонники строительства моста считают, что мост сократит время поездок между городами Чжухай - Макао - Гонконг с 3 часов до 30 минут. Но нашлись и те, кто продолжает критиковать проект моста. Например, частные автолюбители в Гонконге не смогут пересечь мост без специального разрешения.

Самый длинный морской мост в мире открыли: зрелищные фото и видео

Самый длинный морской мост

cnn.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре произошло падение фрагмента железнодорожной части Крымского моста. По словам инженера "Киевсоюздорпроекта" Эдгара Годика, проблема связана со спешкой в строительстве.

Персона
Си Цзиньпин
Место
Китай
Объекты
видеофотографии
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Автандилов Иван
Автандилов Иван
А що видкрылы хохловыблядки? Туалэт чы зупынку автИбусив?)))
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Лайшев Пётр
Лайшев Пётр
А через Хортицу мост в Запорожье уже 20 лет строят. Больше спи.дили на стройке наверное. Зато над Керченским мостом смеются, позорники.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Лайшев Пётр, а какой русский корень в фамилии Лайшев, Пётр? "лай"?
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
керченский отсосал, теперь ему незачем жить...
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Встромил Ипатий, а уж Подольский и подавно...
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